Bitburg trifft auf Mannschaft der Stunde Rheinlandliga: Tarforst will Siegesserie auf eigenem Platz ausbauen – Schneifel-SG empfängt Tabellenführer – Salmrohr trifft auf Ehrang.

Ausgangslage: Für die Schneifel-SG könnte die Aufgabe nicht schwerer sein: Man empfängt ein euphorisches Zerfer Team, das nach der überzeugenden Glanzleistung gegen Cosmos Koblenz (1:0) als Tabellenführer nach Stadtkyll kommt. Die heimstarken Schneifel-Kicker (nur eine Niederlage) wollen alles in die Waagschale werfen, um die personell angespannte Situation zu kompensieren. SG-Spielertrainer Stephan Simon hat großen Respekt vor Zerf: „Wir haben sie vor Saisonbeginn als einzigen Titelfavoriten genannt, da sie einen breiten Kader mit enormer Qualität haben. Sie profitieren von ihrer reifen Spielanlage, doch wir wollen einen aufopferungsvollen Kampf liefern. Dabei haben wir nach dem 1:1 gegen Wissen Rückenwind.“ Die Zuschauer dürfen sich auf ein Fußballspektakel freuen. In der Vorsaison fielen insgesamt sieben Tore. Das Hinspiel gewann die Schneifel-SG (1:0), aber im Rückspiel behielten die Hochwälder mit 5:1 die Oberhand.

Ausgangslage: Die Trierer sind zu Hause eine Macht (21:2-Tore) und wollen vor heimischem Publikum im sechsten Spiel auch den sechsten Erfolg. Gegner Andernach hat in der Fremde zweimal gewonnen, das war allerdings bereits im August. Bei den vier Auswärtsniederlagen danach gelang den Linksrheinischen kein einziges eigenes Tor. Die von Kim Kossmann trainierten Andernacher haben keine guten Erinnerungen an das letzte Gastspiel in Tarforst, da die SG vor einem Jahr bei den Rigoni-Festspielen (der FSV-Stürmer erzielte vier Treffer) mit 1:6 unter die Räder kam. Während die Hausherren auf dem jüngsten 1:1-Remis gegen Bitburg aufbauen wollen, liegt der letzte Erfolg bei den Gästen neun Wochen zurück. FSV-Trainer Holger Lemke: „Wir wollen erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen, offensiv agieren und drei Punkte einfahren. Ziel ist es, den unangenehmen Gegner früh unter Druck zu setzen und konstant zu agieren.“

Nachdem sich die FSG Ehrang vor allem in der Defensive zu stabilisieren schien, folgte nach drei Pflichtspielen ohne Gegentor zuletzt eine 3:4-Heimniederlage gegen den TuS Mayen. Dabei gaben die Ehranger einen 2:0-Vorsprung innerhalb von acht Minuten aus der Hand. Nun benötigen die Ehranger wieder die defensive Stabilität der vergangenen Wochen, denn offensiv ist man ohnehin in der Lage, jedem GegnerParoli zu bieten. „Es ist ein Derby und für uns etwas Besonderes ein Pflichtspiel gegen den FSV Salmrohr zu bestreiten. Wir sind gewillt, die Niederlage gegen Mayen wettzumachen“, meint Kevin Schmitt, Coach der FSG Ehrang.

Ausgangslage: Der FSV Salmrohr ist aktuell so etwas wie das Team der Stunde in der Rheinlandliga. Sechs der letzten jüngsten Spiele konnte der Oberliga-Absteiger für sich entscheiden und kletterte so in der Tabelle auf den vierten Platz. Im Derby gegen Aufsteiger Ehrang erwartet die Salmtaler nun aber eines der spielstärksten Teams der Liga. „Das wird eine schwere Aufgabe für uns. Wir sollten uns auf unsere Stärken besinnen und nicht zu früh in den Verteidigungsmodus schalten, wie es zuletzt oft der Fall war“, sagt Frank Meeth, Trainer des FSV Salmrohr. Die Form der vergangenen Wochen gibt bei seinem Team Anlass zur Hoffnung, dass die Mannschaft am Saisonende deutlich besser dasteht als zunächst erwartet.

Sehr zugeknöpft gibt man sich beim FC Hochwald-Zerf nach dem Rücktritt von Ralf Weinacht. Nach acht Jahren hatte dieser in der Vorwoche sein Amt als Sportlicher Leiter aus persönlichen Gründen niedergelegt (TV berichtete). Von Seiten des Vereins beziehungsweise der Spielgemeinschaft will man sich weder zum Rücktritt an sich noch zu einem möglichen Nachfolger Weinachts äußern. (AA)

FC Metternich – FC Bitburg (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasen Metternich)

Ausgangslage: Für die Bierstädter steht mit dem Gastspiel beim formstarken FC Metternich ein schweres Duell an, da die Germania zuletzt viermal in Folge gewann und dabei 21:4-Tore erzielte. Sowohl Tarforst (3:5) als auch Morbach (1:3) gingen gegen die Koblenzer als Verlierer vom Platz, was dem FCB Warnung genug ist. Der Tabellenfünfte liegt im Soll, hat ein Spiel weniger absolviert (Nachholspiel gegen Ellscheid findet Mitte November statt) und liegt in Reichweite zur erweiterten Spitzengruppe.

Bitburgs Co-Trainer Christian Hoffmann blickt nach dem 1:1 gegen Tarforst positiv voraus: „Metternich hat einen Goldenen Oktober gespielt und aus vier Spielen zwölf Punkte geholt. Wir wollen deren Serie brechen und einen Auswärtssieg landen. Ein Lob möchte ich an unsere Reservisten aussprechen, die am Dienstagabend im Testspiel gegen die U19 von Eintracht Trier einen sehr guten Eindruck hinterließen und 4:1 gewannen.“

Personal: Angreifer Pascal Müller (Fuß) fällt aus.

FV Hunsrückhöhe Morbach – SG Altenkirchen/Neitersen (Sonntag, 15 Uhr, Morbach)

Ausgangslage: Immer wieder bemängelte FV-Coach Thorsten Haubst in den vergangenen Spielen die mangelnde Konstanz im eigenen Spiel. Vor allem „eigene Fehler, durch die wir uns in Schwierigkeiten bringen“ moniert Haubst, dessen Team ansonsten wohl ein oder zwei Plätze weiter vorne im Tableau stehen würde. Das Heimspiel gegen Altenkirchen, das aktuell auf einem Abstiegsplatz rangiert, nehmen die Hunsrücker daher keinesfalls auf die leichte Schulter. „Die Fehler der vergangenen Wochen liegen vielleicht am mangelnden Selbstvertrauen, das wir versuchen zu stärken, um eine neue Heimserie zu starten. Wir werden aber nicht den Fehler machen und Altenkirchen an den letzten Ergebnissen messen“, sagt Thorsten Haubst vor dem Duell mit dem 16. der Tabelle, der zuletzt in der Liga mit 0:8 und 0:6 verlor.

Personal: Matthias Haubst (Muskelfaserriss) wird der FVM gegen Altenkirchen definitiv fehlen. Bei Martin Schultheis (Adduktorenprobleme) ist noch unklar, ob es für einen Einsatz reicht. Deutlich optimistischer ist Coach Haubst hingegen bei Julian Eibes, André Petry, Philipp Meeth und Lars Klassen (alle zuletzt krank).

SG Ellscheid – TSV Emmelshausen (Sonntag, 15.30 Uhr, Udler)

Ausgangslage: Für die SG Ellscheid wird die Saison zu einem Marathonlauf. Einmal mehr mussten die personalgeplagten Ellscheider das Spiel in der Vorwoche verschieben. Nun kommt es im Heimspiel mit dem TSV Emmelshausen zum Duell des Vorletzten gegen den Letzten. Eine große Chance für die SGE, endlich ein Erfolgserlebnis einzufahren. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir alles raushauen und setzen uns als kleines Ziel, dass wir vor Emmelshausen bleiben möchten. Wenn wirklich alles zusammenpasst, dann ist das auch möglich“, meint Jan Diederich, Trainer der Alfbachtaler. Mindestens eine Serie wird reißen, entweder punktet der TSV erstmals in dieser Saison oder die Ellscheider dürfen das erste Mal seit langem drei Punkte bejubeln.

Personal: Seit drei Wochen hat die SG aufgrund der zahlreichen Verletzungen und Ausfälle kein richtiges Mannschaftstraining mehr absolviert. Aktuell hangelt man sich mit leichten Einheiten bis zur Winterpause.