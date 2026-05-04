Bitburg siegt im Derby dank Nico Fuchs

Gefeierter Derbyheld: Nico Fuchs schoss sämtliche Bitburger Treffer zum 3:2-Sieg in Stadtkyll. – Foto: Pascal Weber

Stephan Simon steht seit rund viereinhalb Jahren als Trainer bei der SG Schneifel an der Seitenlinie. Auf den 34-Jährigen ist stets Verlass. Normalerweise verpasst er kein Spiel seiner Mannschaft. Im Derby gegen Bitburg ging es aber nicht anders. Sein Co-Trainer Artur Heck vertrat Simon an der Seitenlinie.

Die Bierstädter präsentierten sich im ersten Durchgang spielstark und übernahmen das Kommando. Das Fehlen von neun Akteuren war den Gästen nicht anzumerken.

„Ich hatte am Samstag 40 Grad Fieber. Daher war mir eine Spielteilnahme unmöglich. In meiner Trainerzeit habe ich bislang kein Spiel verpasst. Ich bin meiner Frau dankbar, dass sie für mich vor Ort filmte und mir die 90 Minuten live nach Hause übertrug“, sagte der Schneifeler Coach.

Bitburgs David Hoor verpasste in der 23. Minute die Führung nur knapp. Sein Abschluss ging an den Pfosten des von Aron Scheuern ab der zwölften Minute gehüteten Tores. Bitter für die Sportgemeinschaft, dass sich die etatmäßige Nummer eins ohne Fremdeinwirkung verletzte. Nach einem langen Schritt zog sich Denis Koziol eine muskuläre Verletzung zu. Überraschenderweise hatte sich die etatmäßige Nummer eins für die Partie gesund gemeldet, nachdem er zuvor wegen Problemen im Oberschenkel hatte passen müssen.

Noch viel schlimmer hat es Schneifel-Neuzugang Giovanni Vacca vor Kurzem getroffen: Das 19-jährige Talent aus Prüm zog sich vorige Woche einen Kreuzbandriss zu.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ahndete Schiedsrichter Gregor Loosen ein angebliches Foulspiel von Alexander Zapp an Simon Floß. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Nico Fuchs zur Führung. Die Hausherren waren mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. „In der ersten Hälfte waren wir nicht gut, und Bitburg lag verdient vorne. Die beiden unberechtigten Elfmeter tun weh. Am Ende haben wir etwas verkrampft. Unser Trainerteam hat einen super Job gemacht“, konstatierte Martin Knuppen, Sportlicher Leiter der SG Schneifel.

Die Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf stellten nach der Pause um. Die Hereinnahme von Daniel Zunk als Sechser belebte das Spiel. Philipp Bauer (47.) und Michael Zeimmes (51.) kamen zu Großchancen. Nach einem Schneifeler Freistoß fälschte Fabian Fisch unglücklich ins eigene Tor ab (56.) Der Ausgleich beflügelte die Gastgeber, welche die Partie vier Minuten später sogar drehten. Einen geblockten Freistoß legte Davis Spruds quer zu seinem besser postierten Bruder Dans. FCB-Torwart Niko Lautwein konnte den Abschluss aus der zweiten Reihe nicht parieren. Eine aus Sicht der Sportgemeinschaft höchst fragwürdige Schiedsrichterentscheidung sorgte für das 2:2: Nach angeblichem Handspiel von Davis Spruds verwandelte Nico Fuchs auch den zweiten Elfmeter des Tages (76.).

Bitburgs Coach Fabian Ewertz

In der spannenden Schlussphase steuerte Nico Fuchs seinen dritten Treffer des Tages per direkt verwandeltem Freistoß bei. Zuvor hatte Jan Pidde einen Bitburger Akteur gefoult. Mit langen Bällen und Eckstößen auf ihre groß gewachsenen Angreifer schafften die Schneifeler nicht mehr den erhofften Ausgleich.

FCB-Trainer Fabian Ewertz bilanzierte: „In der ersten Hälfte haben wir sehr ordentlich agiert. Schneifel hat sich nicht richtig wohlgefühlt. Der Druck hat sie gehemmt und gelähmt. Im zweiten Durchgang kamen wir nicht mehr so gut in die Zweikämpfe.“

Unabhängig von der Niederlage blickt Martin Knuppen positiv in die Zukunft: „Wir spielen eine Saison voller Rekorde. Wir hatten noch nie so viele Punkte, noch nie weniger Niederlagen und noch nie so viele geschossene Tore. Bald könnten wir die 100-Tore-Marke knacken. Rot-Weiss Wittlich wollen wir bis zum Schluss Paroli bieten und ein schönes Finale um Platz zwei am letzten Spieltag erreichen.“

SG Schneifel – FC Bitburg ⇥2:3 (0:1)

Schneifel: Dennis Koziol (12. Aron Scheuern) – Pascal Krämer (52. Daniel Zunk), Philipp Bauer, Jan Pidde, Nicolas Görres, Davis Spruds, Simon Reetz (78. Yannik Moitzheim), Dans Sprüds, Michael Zeimmes (83. Christian Babendererde), Alexander Zapp, Philipp Bück

Bitburg: Niko Lautwein – Constantin Merker, David Hoor (78. Anthony Delgado), Simon Floß (88. Giorgio Mourad), Fabian Fisch, Nico Fuchs, Luke Wagner (67. Philippe Kusch), Kevin Fuchs (90.+4 Narottam Morbach), Jannik Nosbisch, Pascal Alff, Felix Sterges

Schiedsrichter: Gregor Loosen (Treis-Karden)

Zuschauer: 440

Tore: 0:1, 2:2, 2:3 Nico Fuchs (45., 76., 80.), 1:1 Fabian Fisch (Eigentor, 56.), 2:1 Dans Darians Sprüds (60.)