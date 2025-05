Bitburg siegt gegen den Tabellenführer

Die Hochwälder starteten gut in die Partie. Andre Paulus und Tim Thielen tauchten mehrfach gefährlich vor dem Wissener Tor auf. Doch VfB-Torwart Lukas Litschel erwies sich als starker Rückhalt. Dass es torlos in die Pause ging lag auch an Philipp Weber, der einen Strafstoß neben das von SGH-Torwart Johannes Bettendorf gehütete Tor setzte (11.). Kompakt stehende Wissener steigerten sich nach dem Seitenwechsel, während die Gäste unaufmerksamer wurden. Diese Drangphase der Hausherren durchbrachen die SGH-Akteure nach einer Stunde. Andre Paulus setzte sich nach Vorarbeit von Stelker gegen Litschel durch und traf mit einem strammen Schuss. Den verdienten Ausgleich markierte Felix Arndt nach einem langen Ball aus kurzer Distanz (78.). Die Vereinigten aus Zerf, Hentern, Greimerath und Lampaden freuten sich in der Schlussphase über die Einwechslung von Till Weber. Der 20-Jährige feierte rund zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss sein Comeback. SGH-Trainer Fabian Mohsmann konstatierte nach dem vierten ungeschlagenen Spiel in Folge: „Aufgrund der letzten 20 Spielminuten sind wir über den Punktgewinn froh. Allerdings hatten wir uns mehr vorgestellt. Mit unserem Auftritt in der ersten Hälfte war ich einverstanden. Mitte der zweiten Hälfte agierten wir zu kompliziert und ließen Tempospiel vermissen.“

Tore: 0:1 Matthias Burg (59.), 1:1 Felix Arndt (78.)

SG Schneifel – Ahrweiler BC ⇥3:2 (2:2)

Ahrweiler war in der ersten halben Stunde drückend überlegen und klar spielbestimmend. Dementsprechend sorgte Tobias Reuter früh für den ersten Gästejubel (11.). Torjäger Almir Porca ließ nach einer knappen halben Stunde ein Tor folgen. Nach Foul an Michael Zeimmes verwandelte Jan Pidde den Strafstoß zum Anschlusstreffer (33.). Einen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste bestrafte Yannik Moitzheim eiskalt zum 2:2 (43.). In der Schlussphase war es Pidde mit seinem 21. Saisontreffer vorbehalten, für die Hausherren den Sieg perfekt zu machen. Schneifel-Trainer Stephan Simon bilanzierte: „Die Gäste waren zu Beginn technisch viel versierter als wir. Das 2:2 zur Pause war mehr als schmeichelhaft, da wir von Geschenken profitierten. Im zweiten Durchgang haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt und uns gesteigert. Wir haben einen großen Druck ausgeübt und spielerisch den Ahrweiler BC dominiert.“ Die Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf schafften damit eine kleine Sensation und lieferten zwei komplette unterschiedliche Spielhälften ab.

Schneifel: Koziol – Babendererde, Grün (46. Spruds), Bauer, Moitzheim (46. Reusch), Pidde, Görres, Reetz, Zeimmes (75. F. Fuchs), Zapp, Bück

Schiedsrichter: Matthias Munkler (Trier)

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Tobias Reuter (11.), 0:2 Almir Porca (28.), 1:2, 3:2 Jan Pidde (33., 87.), 2:2 Yannik Moitzheim (43.)

FC Bitburg – SG 2000 Mülheim-Kärlich ⇥3:2 (1:1)

Im Aufstiegskampf kassierte Mülheim-Kärlich eine empfindliche Auswärtsniederlage. Die Bierstädter legten vor 250 Zuschauern einen begeisternden Heimauftritt hin und ließen die 1:6-Schlappe gegen die SG Vordereifel fast vergessen. Nach einem langen Einwurf von Dans Sprüds drückte Kevin Fuchs den Ball am langen Pfosten über die Linie. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Pascal Steinmetz aus spitzem Winkel den Ausgleich. Die Schlussphase wurde intensiv und torreich. Joshua Bierbrauer bediente vom linken Flügel Simon Floß, der aus zentraler Position Erfolg hatte (81.). Paul Heuser schlug umgehend zurück und erzielte nach einer Flanke per Kopf das 2:2 (83.). Der eingewechselte Michael Schroeder ließ die Hausherren mit seinem Treffer aus kurzer Distanz jubeln (89.). Zuvor war Kevin Fuchs mit einem Seitfallzieher an der Latte gescheitert. FCB-Trainer Fabian Ewertz sagte zufrieden: „Das war ein schöner Auftritt meiner Mannschaft, da wir die erhoffte Reaktion gezeigt haben. Wir waren einfach gut, während der SG die Luft etwas ausgeht. Trotz personell angespannter Situation haben spielerisch überzeugt und hatten die größeren Chancen auf unserer Seite. Mülheim-Kärlich hatte mehr Spielanteile.“

Bitburg: Kieren – Hoor (76. Morbach), Floß (86. Hensel), Bierbrauer, Fisch, N. Fuchs, K. Fuchs (88. Schroeder), Nosbisch, Alff, Sprüds, Krasnici

Schiedsrichter: Team Luxemburg - Z: 250

Tore: 1:0 Kevin Fuchs (25.), 1:1 Pascal Steinmetz (45.), 2:1 Simon Floß (81.), 2:2 Paul Heuser (83.), 3:2 Michael Schroeder (89.)

VfB Linz – FV Hunsrückhöhe Morbach ⇥2:2 (0:1)

Die Hunsrücker verpassten eine frühe Führung: Nach einer Schell-Flanke scheiterte Lukas Kaiser per Kopf an VfB-Torwart Lück (4.). Vier Minuten später blieben die Gäste eiskalt: Böhnke bediente Kaiser, der aus kurzer Distanz einschob. Kurz vor der Pause rettete FVH-Torwart Görgen gegen den Linzer Fabio Schopp glänzend. Zudem scheiterten Kaiser und Amberg per Kopf (44.). Für Linz stand viel auf dem Spiel, weshalb sich die Hausherren nach dem Seitenwechsel steigerten. Luca Kirschbaum erzielte in der 53. Minute den Ausgleich: Einen Schuss von Siljkovic ließ Görgen nach vorne abprallen, den Kirschbaum verwertete. Nach einer Schell-Flanke brachte Amberg mit einem Treffer ins lange Eck die Fußballvereinigung erneut in Führung (76.). In der siebten Minute der Nachspielzeit traf Moritz Rott zum 2:2-Endstand. Morbach-Trainer Philipp Frank sagte: „In der ersten Hälfte haben wir viele Chancen ungenutzt gelassen. Unser 1:0 nach 45 Minuten war zu wenig. Danach hat Linz mehr investiert und Gegenwehr geliefert. Doch wir blieben nach Umschaltaktionen gefährlich. Unerklärlich sind für mich sieben Minuten Nachspielzeit, da der Schiri fünf Minuten angezeigt hatte.“

Morbach: Görgen – Steinbach (74. Amtmann), Kappes (87. Remmy), Schell, Klassen, Amberg, Schultheis, Ruster, Böhnke, Kaiser (64. Schurich), Kahyaoglu

Schiedsrichter: Manuel Mück (Arzheim)

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Lukas Kaiser 8.), 1:1 L. Kirschbaum (53.), 1:2 Jonas Amberg (76.), 2:2 M. Rott (90.+7)

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot gegen den Linzer Trainer T. Schuster (Meckern, 90.+4)





SV Rot-Weiss Wittlich – SG Vordereifel Müllenbach ⇥2:5 (1:2)

Wittlich erlebte in der Schlussphase ein Debakel, da die SG Vordereifel die sich bietenden Räume in Tore umwandelte. Jordan und Gerhartz hatten die Gäste in Führung gebracht. Timo Wollny glich nach einer halben Stunde aus. Die Hausherren investierten im zweiten Durchgang viel, liefen aber einem Rückstand hinterher. Dagegen präsentierten sich die Gäste effektiver. Wittlich-Trainer Fahrudin Kuduzovic: „Wir hatten heute leider nicht genug Kraft. Einige Stammspieler waren kurzfristig erkrankt ausgefallen. Daher hatten wir fünf A-Jugendliche auf der Bank. Über 90 Minuten fehlte uns die Power. Es war nicht unser Tag, da viel gegen uns lief. Die Vordereifeler waren das bessere Team und haben mehr investiert.

Schiedsrichter: Jan Ulmer (Hönningen)

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 (19.) Finn Jordan, 0:2 (23.) Christoph Gerhartz, 1:2 (32.) Timo Wollny, 1:3 (56.) Lars Oster, 2:3 (79.) Maximilan Uhlig, 2:4 (81.) Lukas Mey, 2:5 (90. + 4) Daniel Kossmann