Bitburg scheitert an sich selbst

Auf Wunsch der Gäste war die Partie kurzfristig vorverlegt worden. Gäste-Trainer Kim Kossmann hatte im Vorfeld gesagt: „Den geplanten Anpfiff am Samstagabend um 18 Uhr fanden wir sehr unchristlich. Bitburg ist unserem Wunsch dankenswerterweise entgegengekommen. So ging uns nicht der halbe Samstag verloren.“

Während FCB-Cheftrainer Fabian Ewertz noch seinen letzten Urlaubstag in den USA genoss, duellierten sich die beiden Teams aus dem Tabellenmittelfeld auf dem Kunstrasenplatz im Stadion Ost. Der Naturrasen war nach den Regenfällen in den Tagen zuvor aufgeweicht und deshalb gesperrt worden.

Die Hausherren begannen mutig und kontrollierten das Spiel. Belohnt wurden sie dafür nach 18 Minuten, als sie nach einem Ballgewinn schnell umschalteten. Joshua Bierbrauer bediente Simon Floß, der den weit vorgerückten SG-Torwart Luca Bolz mit einem Heber aus 25 Metern alt aussehen ließ.

Auch wenn die Bäckerjungenstädter in den jüngsten direkten Duellen bislang leicht die Nase vorn hatten (drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen), wollten die Bierstädter den dritten Heimsieg gegen Andernach in Serie. Zu Hause fegte man im Mai 2023 mit 4:1 – danach wurde der Aufstieg in die Oberliga kräftig gefeiert – und vor knapp sieben Monaten mit 4:2 über die Andernacher hinweg.

Felix Sterges (spielte trotz gebrochenem Finger) verpasste nach einem Konter das mögliche 2:0 (27.). Aus kurzer Distanz scheiterte der Mittelfeldspieler am stark parierenden Bolz. Zuvor hatte Andernach eine Großchance zum Ausgleich ausgelassen, als der Abschluss aus dem Gedränge heraus an FCB-Torwart Niko Lautwein abprallte.

Andreas Neuerburg, Co-Trainer der Bitburger:

Einen Fehlpass von Maximilian Koch auf der rechten Abwehrseite bestraften die Gäste eiskalt. Mike Borger traf aus kurzer Distanz flach zum 1:1 (37.). Bitburg war nun von der Rolle, während Andernach viel Zug zum Tor entwickelte. Philipp Schmitz schoss aus der zweiten Reihe knapp am linken Pfosten vorbei (44.). Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte drehten die Kossmann-Schützlinge das Spiel. Nach einer Ecke von Darian Dshabrailow stocherte Tim Esten den Ball auf Hüfthöhe über die Linie.

SG-99-Torwart Bolz strahlte nach dem Spiel: „Wir sind geschlossen aufgetreten und haben uns gesteigert. Mich macht stolz, dass wir uns phasenweise in einen Rausch gespielt haben. So kann es weitergehen.“

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Gäste viel Platz, erspielten sich ein Chancenplus und sorgten für Gefahr im Strafraum der Bierstädter. Bitburg verteidigte hoch, doch die Zuordnung stimmte nicht (mehr). Argjend Idrizi setzte einen schönen Schuss aus 18 Metern knapp über die Latte (49.), Borger (53.) scheiterte im Eins-gegen-eins an Lautwein) und Idrizi schoss knapp am langen Eck vorbei (55.).

Kim Kossmann, Trainer der SG 99 Andernach

Nico Fuchs schenkte dann den Ball leichtfertig her, Idrizi konnte den zweiten Treffer von Borger ins verwaiste Tor zum 1:3 auflegen (58.). Bitburg gab sich (noch) nicht auf. Floß ließ einen Gegenspieler aussteigen und bediente Benedikt Häb. Dessen scharfe Hereingabe verwandelte der eingewechselte Philippe Kusch zum 2:3 (64.). Keine 120 Sekunden später traf Floß nur den Pfosten. Auf der anderen Seite scheiterte Filip Reintges nach einer Ecke per Kopf ebenfalls an der Torumrandung (75.). Der engagierte Felix Sterges schwächte sein Team für die Schlussphase selbst. Nach seiner gelben Karte (76.) unterlief ihm drei Minuten später erneut ein Foul – so zumindest die umstrittene Auffassung des Schiedsrichters Marc Schiry. In Überzahl spielten es die Andernacher clever zu Ende; Esten schloss einen Konter mustergültig flach ab und guckte dabei Lautwein aus (86.).

Bitburgs Co-Trainer Andreas Neuerburg, der den urlaubenden Ewertz erneut vertrat, bilanzierte: „Beide Mannschaften haben ein faires Spiel abgeliefert. Leider hat sich der Schiedsrichter nach einer fragwürdigen Gelb-Roten Karte in den Mittelpunkt gespielt. Die erste halbe Stunde haben wir super Fußball gespielt, aber eine höhere Führung verpasst. Andernach hat dagegengehalten und am Ende verdient gewonnen. Der Spielfluss hat in der zweiten Hälfte bei uns gefehlt, auch wenn wir durch Simons Pfostenschuss fast das 3:3 gemacht hätten.“

Neuerburgs Pendant Kossmann konstatierte: „Mit der Art und Weise unseres Auftritts bin ich zufrieden. Es hatte sich die vergangenen Wochen bereits angedeutet, dass wir gut drauf sind. Auch nach dem Rückstand haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und guten Fußball gespielt. In der zweiten Hälfte hätten wir durch mehrere Großchancen den Sack früher zumachen können. Das ist aber Jammern auf hohem Niveau. Meine Jungs erledigen ihre Aufgaben aktuell einfach gut.“

FC Bitburg – SG 99 Andernach 2:4 (1:2)

Bitburg: Niko Lautwein – Pascal Alff, Fabian Fisch (86. Anthony Delgado), Nico Fuchs, Maximilian Koch, Benedikt Häb (84. Luke Wagner), Narottam Morbach (46. Philippe Kusch), Jannik Nosbisch, Felix Sterges, Joshua Bierbrauer, Simon Floß

Andernach: Luca Bolz – Darian Dshabrailow (89. Luca Datz), Benjamin Saftig, Sven Schiffers (65. Marius Wingenbach), Pascal Schmitz, Leon-Dominique Schmitz, Argjend Idrizi, Filip Reintges (84. Linus Wingenbach), Alexis Weidenbach, Mike Borger (65. Aaron Luis de Abreu), Tim Esten

Schiedsrichter: Marc Schiry (Gornhausen)

Zuschauer: 91

Tore: 1:0 Simon Floß (18.), 1:1, 1:3 Mike Borger (37., 58.), 1:2, 2:4 Tim Esten (45.+1, 86.), 2:3 Philippe Kusch (64.)

Bes. Vork.: Gelb-Rot für den Bitburger Felix Sterges (80., wiederholtes Foulspiel)