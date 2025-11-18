Bitburg feiert Derby-Sieg im Sechs-Punkte-Spiel

„Wir waren von Beginn an extrem fokussiert und hochkonzentriert“, berichtete Trainer Dusko Radic. Zunächst stand Issel kompakt, ehe es sich im Laufe der ersten Halbzeit selbst immer mehr Chancen erspielte. Nach einer halben Stunde traf Antonia Dietsch zur 1:0-Führung. Kurz vor der Pause lief Alina Knobloch alleine auf Elversbergs Keeperin Hannah Schillo zu, die außerhalb ihres Strafraums zu spät kam und für ihr Vergehen Rot sah. Für Issel umso bitterer: Knobloch verpasste nicht nur das wohl sichere 2:0, sondern sie zog sich auch einen Schlüsselbeinbruch zu. Von dem Schock jedoch unbeeindruckt legten Dietsch, Anna Koster und Emely Schabbach nach und erhöhten auf 4:0. Elversbergs Treffer war letztlich nur noch Ergebniskosmetik. „Für einen Trainer ist es immer schön zu sehen, dass auch junge Spielerinnen ihre Rolle im Gesamtgefüge einnehmen“, freute sich Radic, der insbesondere die Kommunikation und die Einstellung seiner Spielerinnen in den vergangenen Wochen hervorhob: „Dabei spielen die Kapitäne Lea Scherer und Alina Knobloch eine tragende Rolle.“ Neben der verletzten Knobloch wird nun aber zumindest kommende Woche Anna Miny wegen der EM-Qualifikationsspiele mit Luxemburg fehlen.

Tore: 1:0/3:0 Antonia Dietsch (32./59.), 2:0 Anna Koster (57.), 4:0 Emely Schabbach (73.), 4:1 Alice Walker (85.)

A-Junioren-Regionalliga: JFG Schaumberg-Prims – Eintracht Trier ⇥1:1 (1:0)

Die Eintracht beherrschte den Gegner im ersten Durchgang und erspielte sich gute Torgelegenheiten. „Wir machen dann einen Fehler in der Rückwärtsbewegung, den der Gegner eiskalt ausnutzt“, sagte Trainer Christian Esch zum 0:1 nach sieben Minuten. Während Schaumberg-Prims das Ergebnis bis zum Schluss verteidigte, hatte der SVE im zweiten Durchgang Probleme, sich große Chancen herauszuspielen. In der Nachspielzeit traf der kurz zuvor eingewechselte Nazar Ilienko dann allerdings doch noch zum 1:1-Ausgleich. „Wir können der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Für die Rückrunde arbeiten wir nun weiter an der Chancenverwertung“, ließ Esch durchblicken.

SVE: Lean Trampert - Jannik Heinzen, Louis Hermann (65. Julian Wingerath), Tom Holstein (46. Nevio Marasa), David Wacht, Bastian Süß (65. Maximilian Schneider), Dorian Kisoka, Noah Dienhart (46. Phil Heck), Ryan Douglas-Lowe, Maximilian Marx (85. Nazar Ilienko), Till Zimmer

Tore: 1:0 Niklas Scherer (7.), 1:1 Nazar Ilienko (90.+1)

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – JFG Schaumberg-Pr.⇥ 3:4 (1:2)

Die Eintracht zeigte wie schon in der Vorwoche beim 6:4 über Gonsenheim Moral und egalisierte einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand. Kurz vor dem Ende gelang den Gästen indes der Siegtreffer. Das Tröstliche für die Eintracht: Da die TuS Koblenz zeitgleich gewonnen hat, wäre selbst bei einem Sieg Platz zwei und damit die Qualifikation für die DFB-Nachwuchsliga nicht mehr möglich gewesen.

SVE: Sebastian Sobolak - Emil Disch (54. Denaro Bailey), Lui Litzenberger, Moritz Koster, Szymon Siejka (68. Ilyas Yavuz), Ben Rommelfangen, Ernald Skuka (78. Johannes Jantunen), Lias Weiland, Nathan Matondo, Christopher Felten, Benjamin Kurtovic (68. Jazzy Marjolin)

Tore: 0:1/1:3 Bilal Berete (28./46.), 1:1 Benjamin Kurtovic (37.), 1:2/3:4 Miraslau Komleu (31./77.), 2:3 Szymon Siejka (49., FE), 3:3 Lias Weiland (56.)

C-Junioren-Regionalliga: FC Speyer – Eintracht Trier ⇥3:2 (1:0)

Schon früh geriet der SVE in Rückstand. Wirklich torreich wurde es aber erst im zweiten Durchgang: Erst glich Benjamin Maksuti aus, wenig später ging Speyer wieder in Führung und baute diese kurz vor dem Ende auf 3:1 aus. Natan Zieba sorgte mit dem 2:3 noch mal für Spannung, der Ausgleich wollte der Eintracht aber nicht mehr gelingen.

SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka (20. Benjamin Maksuti), Agon Abdiu, Henri Thum (48. Alexander Heinen/60. Lennis Weiland), Alexander Damianakis (47. Tim Jakobi), Natan Zieba, Max Musiol, Felix Vaudlet, Mathis Fuchs, Luis Schmitt, Dylan Servais

Tore: 1:0 Luca Dawo (8.), 1:1 Benjamin Maksuti (53.), 2:1 Benjamin Müller (58.), 3:1 Jakob Hammann (66.), 3:2 Natan Zieba (69.)



SpVgg Trier – 1. FC Saarbrücken ⇥3:6 (1:4)

Trotz der neuerlichen Niederlage sprach Triers Trainer Fatih Yilmaz von einem „sehr wichtigen Schritt“. Nachdem die Mannschaft in elf Spielen insgesamt vier Tore erzielt hatte, traf das Team am Samstag gegen den Tabellenvierten gleich drei Mal. Nach dem 0:1-Rückstand glich Lenny Fuchsen aus. „Früher ist die Mannschaft in solchen Momenten eher auseinandergefallen, doch heute ist genau das nicht passiert. Auch darin zeigt sich unsere Entwicklung“, sagte Yilmaz. Trotzdem bleibt ein Beigeschmack: „Gleichzeitig müssen wir klar ansprechen, dass die Gegentore auf individuelle Fehler zurückzuführen waren.“

SpVgg Trier: Andor Philippi - Hugas Vaitenkovas, Luca Leisen, Yoan Fink (40. Max Bertram), Marko Projic, Nils Fuchs, Lenny Fuchsen (19. Karim El Abdallah), Lennox Zehren, Miguel Pereira da Silva, Abass Nazari, Jona Iram

Tore: 0:1/1:2/1:3/1:4/1:5/1:6 unbekannt (12./27./30./34./41./52.), 1:1 Lenny Fuchsen (14.), 2:6 Jona Iram (61.), 3:6 Abass Nazari (67.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: TuS Issel – 1. FFC Kaiserslautern (Fr.) 17:0 (11:0), SV Wienau – TuS Issel 4:3 (2:2)

Gegen nur neun Spielerinnen des 1. FFC Kaiserslautern setzte sich Issel bereits am Freitagabend mit 17:0 durch. Zwei Tage später setzte es beim SV Wienau die erste Niederlage der Saison für die Mannschaft des Trainergespanns Louis Kaufmann/Lea Ehlenz. Dabei ging Wienau im ersten Durchgang zweimal in Führung, Thalida Olayo glich jedoch beide Male aus. Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeberinnen auf 4:2 davon. Der Anschlusstreffer von Lea Hollmann kam zu spät. „Wir haben heute nicht das gezeigt, was wir eigentlich können und unser Spiel nicht mit der nötigen Konsequenz auf den Platz gebracht“, resümierte das Trainer-Duo.

Tore (gegen Kaiserslautern): 1:0/7:0 Lotta Kayser (1./17.), 2:0 Mia Marzi (4.), 3:0/8:0/10:0 Zoe Lames (5./20./28.), 4:0 Hanna Mendryscha (10.), 5:0/9:0/14:0 Lotte Schmitt (12./21./52.), 6:0 Thalida Olayo (15.), 11:0 Sina Meeth (36.), 12:0/15:0/17:0 Norah Graf (48./54./67.), 13:0/16:0 Lea Hollmann (49./57.)

TuS Issel (gegen Kaiserslautern): Mara Settenmeyer, Lotte Schmitt, Thalida Olayo, Zoe Lames, Nele Wirtz, Mia Marzi (57. Greta Seithel), Hanna Mendryscha (41. Stella Rünnenburger), Lotta Kayser (41. Lovis Klein), Annika Hower, Lea Hollmann, Sina Meeth (41. Norah Graf)

Tore (gegen Wienau): 1:0/2:1/4:2 Lena Lierath (9./35./69.), 1:1/2:2 Thalida Olayo (29./38.), 3:2 Ksenia Prjadko (41.), 4:3 Lea Hollmann (76.)

TuS Issel (gegen Wienau): Mara Settenmeyer, Lotte Schmitt, Lovis Klein, Thalida Olayo, Zoe Lames, Mia Marzi, Freda Stemmann, Hanna Mendryscha, Lotta Kayser (27. Greta Seithel), Lea Hollmann, Sina Meeth (50. Norah Graf)

FC Bitburg – SV Hetzerath ⇥2:1 (1:0)

Luisa Trappen brachte die Bierstädterinnen nach 17 Minuten in Führung. Hetzerath glich knapp zehn Minuten vor dem Ende aus. Nur fünf Minuten später schlug Elly Lichter für die Gastgeberinnen jedoch zurück und sicherte Bitburg den wichtigen Heimsieg im Sechs-Punkte-Derby um den Klassenerhalt.

FCB: Maria Steinert - Emma Schneider, Ida Heinisch, Nora Klerf (58. Emma Reder), Luisa Trappen (66. Emily Schramer), Finja Densborn (62. Elly Lichter), Isabella Salm (41. Carla Zimmer), Leonie Graf (80.+1 Elena Schneider), Emma Antoine, Giovanna Engel, Louisa Schneider

Hetzerath: Emelie Hirschfeld - Franziska Reilich, Elisa Thielges, Nele Schäfer, Lana Schönhofen, Laura Hansen, Maja Walber, Florentine Huwer, Lotta Mertes, Lena Hahn, Emma Lehnen

Tore: 1:0 Luisa Trappen (17.), 1:1 Florentine Huwer (72.), 2:1 Elly Lichter (77.)