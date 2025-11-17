Bitburg dreht Spiel gegen Mendig und lässt‘s mächtig krachen

Bereits nach fünf Minuten brachte Lukas Servatius die Hausherren nach einem Eckball von Louis Kappes per Kopf in Führung. Noch vor der Pause schaltete die Fußballvereinigung aus Morbach und Monzelfeld mal wieder schnell um. Nach einem Ball in die Tiefe war es Noah Lorenz (34.), der auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang kamen die Gäste besser ins Spiel. Khaen Fuchs flankte hoch in den Strafraum, wo Nicolas Görres (50.) mit einem Kopfball verkürzte. „Am Ende sind es zwei klar verschenkte Punkte. Nach dem schnellen 2:1 ist es klar, dass der Glaube beim Gegner wieder wächst. Dennoch vergeben wir dann mehrere Großchancen zum 3:1. Uns fehlt einfach zu oft die letzte Entschlossenheit und Konzentration vor dem Tor. Das hat uns diese Saison schon einige Punkte gekostet“, ärgerte sich Philipp Frank, Trainer der Hunsrücker. Später war es wieder Görres (78.), der diesmal nach einem abgewehrten Ball des Morbacher Keepers Johannes Kappel goldrichtig stand. „Auswärtsspiele in Morbach sind nie einfach. Von daher bin ich mit dem Punkt zufrieden. Wir haben uns gegen die Fünferkette sehr schwergetan, zudem haben sie uns dann bei Umschaltmomenten immer wieder gefährlich erwischt. In der zweiten Halbzeit waren wir spielbestimmend. Dans Spruds traf nach dem 2:2 auch noch mal die Latte. Am Ende ist das Remis aber durchaus gerecht“, meinte Stephan Simon, Trainer der Sportgemeinschaft aus Auw, Feusdorf, Ormont, Hallschlag, Esch und Stadtkyll.

Schiedsrichter: Veron Besiri (Trier)

Zuschauer: 117

Tore: 1:0 Lukas Servatius (5.), 2:0 Noah Lorenz (34.), 2:1, 2:2 Nicolas Görres (50., 78.)

FC Bitburg – SV Eintracht Mendig ⇥5:1 (1:1)

Mendig ging mit der ersten Torchance direkt in Führung (4.). Die Bierstädter kamen kurz vor der Pause nach einer Simon-Floß-Flanke durch Joshua Bierbrauer zum Ausgleich, der per Kopf vollstreckte (43.). Floß drückte dem Spiel nach dem Seitenwechsel mit seinem Doppelpack seinen Stempel auf. Das 2:1 entstand nach einer Ecke, während er den dritten Treffer aus 20 Metern volley in den rechten Winkel markierte. Bierbrauer ließ noch zwei weitere Treffer folgen und machte den 5:1-Heimsieg perfekt. FCB-Trainer Fabian Ewertz bilanzierte: „Die erste Hälfte verlief mühsam, da wir schlecht reinkamen und früh einem Gegentor hinterherliefen. Dann haben wir uns reingearbeitet. Seit langem konnten wir im zweiten Durchgang dann etwas entspannen, da wir alles unter Kontrolle hatten.“

Bitburg: Ciekosz – Merker, P. Müller (71. K. Fuchs), Floß (75. Mourad), Bierbrauer, Fisch, N. Fuchs, Alff, Kusch, Sterges (80. Morbach), Häb (80. Kieren)

Schiedsrichter: Antonia von Kölichen (Rheinbreitbach) / Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Leonard Zerwas (4.), 1:1, 4:1, 5:1 Joshua Bierbrauer (43., 66., 75.), 2:1, 3:1 Simon Floß (59., 62.)

Fabian Ewertz, Trainer des FC Bitburg

RW Wittlich – TuS Kirchberg ⇥4:2 (3:1)

Kirchberg legte einen couragierten Auftritt hin und ärgerte den Favoriten über 90 Minuten. Tim Müller brachte die Hunsrücker nach 120 Sekunden gar in Führung, die Alexander Klein egalisierte (9.). Nach Vorarbeit von Christopher Bibaku erzielte Maximilian Uhlig das 2:1 (32.). Mohammad Rashidi sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für das 3:1. Der eingewechselte Yannick Lauer trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Tjark Klein betrieb in der 90. Minute noch Ergebniskosmetik. Da Konkurrent Ahrweiler BC beim 2:2 gegen die SG Hochwald Punkte liegenließ, grüßen die Akteure aus der Säubrennerstadt nun als alleiniger Tabellenführer von der Spitze. Wittlich-Trainer Fahrudin Kuduzovic konstatierte: „Das Spiel war lange offen, da Kirchberg bissig war. Wir haben etwas gebraucht, um uns an ihre Spielweise zu gewöhnen. Nach der kalten Dusche zu Beginn sind wir aufgewacht.“

RW Wittlich: Berhard – Harig, Rashidi (81. Perez), Rizvani (72. Littau), Kahyaoglu, Bibaku (60. Lauer), Stefan, Uhlig, Klein (55. Ercan), Habbouchi, Moroz

Schiedsrichter: Arianit Besiri (Trier)

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Tim Müller (2.), 1:1 Alexander Klein (9.), 2:1 Maximilian Uhlig (32.), 3:1 Mohammad Rashidi (45.+3), 4:1 Yannick Lauer (82.), 4:2 Tjark Klein (90.)

Eintr. Trier II – SG Arzfeld ⇥2:1 (2:1)

Nach einer Kombination über außen erzielte Soumah Morlaye die frühe Trierer Führung (1.). Arzfeld markierte durch Johnny Bisschops per Traumtor aus über 30 Metern über den aufgerückten SVE-Torwart Connor Karas den Ausgleich (25.). Für das dritte Tor des Spiels zeichnete Inza Yere verantwortlich, der den 2:1-Siegtreffer erzielte (30.). Trier-II-Trainer Holger Lemke erklärte: „Spielerisch bin ich sehr zufrieden, auch wenn wir eine schlechte Chancenverwertung gezeigt haben. Wir hätten fünf weitere Tore erzielen müssen. Defensiv haben wir gut gestanden und wenig zugelassen.“ Arzfelds Coach Florian Moos meinte: „Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt und kämpferisch sowie läuferisch stark agiert. Daher bin ich mit unserem Auftritt sehr zufrieden. Am Ende hatten wir sogar Chancen zum Ausgleich. Unser Hauptaugenmerk galt unserer Defensive. Trier II hat eine starke Qualität im Kader.“

Trier II: Karas – Maurer, Erasmy, Hoffmann, Kushnarenko, Morlaye, Filipe (80. Mustafic), Stepanchenko, Jost (65. Polat), Yere, Herber

Arzfeld: Hagedorn – Johannes Lempges, J. Propson, M. Lempges (73. Sterges), Schmitz, Jakob Lempges (73. Ewerz), Ewen (60. Trenz), B. Propson, Juchmes, Bisschops (85. Lunkes), Mayers

Schiedsrichter: Team Luxemburg

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Soumah Morlaye (16.), 1:1 Johnny Bisschops (25.), 2:1 Inza Yere (30.)