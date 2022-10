Bist du wieder dabei? Vor zwei Wochen gegen Bramsche (5:1) hat es ja schon prima geklappt!rnrn

Am Freitagabend um 19:30 Uhr trifft unsere Erste Herren in einem weiteren richtungsweisenden Spiel im Abstiegskampf auf den Nachbarn und Tabellen-5. Olympia Laxten II. Wie sonst nur an Sonntagnachmittagen üblich, wird hierfür auch wieder der CLUBRAUM geöffnet, um vor, während und insbesondere auch nach der Partie gemeinsam Zeit zu verbringen, etwas Leckeres zu essen und zu trinken - und natürlich über Fußball zu klönen.