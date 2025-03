Bissingheim schießt Meiderich 06/95 ab, Belghaus kann MTV nicht retten

Mülheimer SV 07 II – TuSpo Saarn 1908 2:2

Mülheimer SV 07 II: Jan Ari Wusthoff, Stephan Sleziona, Jonas Herrenbrück, Joschka Hinrichs (6. Paul Jon Wusthoff), Paul Jon Wusthoff, Alesandro Coelho Kaminski (66. Benjamin Becker), Fabian Wohlgemuth, Luca Bieck, Elias Nelson Brandt, Elias Benedikt Schnell - Trainer: Niklas Lindisch

TuSpo Saarn 1908: Sebastian Pawlik, Julien Wolterhoff, Tim van De Wetering, Jannis Stedter (94. Jonah Maximilian Pepper), Levi Alexander Ott (78. Fabian Hübner), Patrick Junk, Tim-Samuel Bengs, Dylan Dubas (56. Arhan Yusuf Ilkbahar), Simon Sander (81. Mamady Sylla), Faouzi Amhamdi (86. Marcel Remmen), Marvin Ellmann - Trainer: Sebastian Schipper - Trainer: Felix Maly

Schiedsrichter: Predrag Blagojevic (Duisburg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Paul Jon Wusthoff (11.), 2:0 Paul Jon Wusthoff (52.), 2:1 Simon Sander (59.), 2:2 Jannis Stedter (67.)

___________

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag

Sa., 15.03.25 17:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 16.03.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - ETuS Bissingheim

So., 16.03.25 15:00 Uhr Viktoria Buchholz II - Mülheimer SV 07 II

So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Duissern

So., 16.03.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim

So., 16.03.25 15:30 Uhr SV Heißen - SG Duisburg-Süd 98/20



20. Spieltag

Mi., 19.03.25 20:00 Uhr SV Duissern - SC Croatia Mülheim

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Viktoria Buchholz II

So., 23.03.25 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen

So., 23.03.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Mülheimer SV 07 II

So., 23.03.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Spvgg Meiderich 06/95

So., 23.03.25 15:30 Uhr TuS Mündelheim - TuSpo Saarn 1908

___________

So lief der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

Mit einem Statement-Sieg hat Rhenania Hamborn das Spitzenspiel gegen Verfolger MTV Union Hamborn für sich entschieden. Zwar konnte Union durch Mirco Belghaus vorlegen, doch dann drehte Rhenania die Partie. In die Pause ging es derweil mit einem 2:2. Nach dem Seitenwechsel machte die Rhenania alles klar und dürfte damit schon fast den Sekt für die Meisterfeier kaltstellen. Bei elf Punkten Vorsprung dürfte den Hambornern der Meistertitel kaum noch zu nehmen sein. Die Rückkehr in den überregionalen Fußball nach fast 30 Jahren Abstinenz steht an der Warbruckstraße wohl kurz bevor.

Die DJK Vierlinden hat derweil überraschend gegen RWS Lohberg mit 1:4 verloren und die Chance verpasst, auf den zweiten Tabellenplatz vorzurücken. Yunus Emre Turgut nutzte nach zehn Minuten einen Abstimmungsfehler in der RWS-Defensive. Fast 50 Minuten konnte Vierlinden den Vorsprung halten, kassierte dann aber zwischen der 64. und 73. Minute drei Gegentore. Die Entscheidung besorgte Enis Cabri in der 90. Minute.

Mündelheim macht den Auftakt

TuS Mündelheim II - SV Heißen II