Bissingens Lebenszeichen, Rückschlag für die TSG Backnang

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In den Etzwiesen herrschte vor 212 Zuschauern eine Atmosphäre, die die Schwere der Aufgabe für beide Vereine widerspiegelte. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen trat mit dem Rücken zur Wand an, wissend, dass nur ein Sieg die letzte, minimale Chance auf den Klassenerhalt wahren würde. Diese Last schien die Gäste jedoch nicht zu lähmen, sondern zu beflügeln. Bereits in der 2. Minute sorgte Max Stumm mit dem Treffer zum 0:1 für eine frühe Erlösung der Bissinger. In der zweiten Halbzeit war es erneut Max Stumm, der in der 61. Minute mit dem 0:2 für die Vorentscheidung sorgte. Auron Selimi erhöhte in der 90.+4 Minute auf 3:0. Allerdings sah Bissingens Bleart Dautaj in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Denzlingen Denzlingen FC Nöttingen FC Nöttingen 14:00 PUSH

Für FC Denzlingen ist die sportliche Härte längst zur Gewissheit geworden: Der Abstieg steht fest. Trotzdem hat die Mannschaft beim 1:2 in Ravensburg erneut gezeigt, dass sie sich nicht ergibt. FC Nöttingen reist allerdings mit einer Niederlage an, die schmerzt. Das 1:3 gegen Backnang kostete nicht nur Punkte, sondern auch etwas Glanz im Kampf um die vorderen Plätze. Mit 51 Punkten ist Nöttingen Vierter, darf sich aber kaum noch Nachlässigkeiten leisten. Für Denzlingen geht es nur noch um Haltung, Widerstand und einen ordentlichen Schlussakkord vor eigenem Publikum. Nöttingen muss dagegen liefern, wenn die Saison nicht ausfransen soll. Solche Spiele sind gefährlich für den Favoriten, weil der Gegner tabellarisch nichts mehr zu verlieren hat. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC 08 Villingen Villingen VfR Mannheim VfR Mannheim 14:00 PUSH

FC 08 Villingen hat sich mit dem spektakulären 2:2 in Aalen eindrucksvoll gewehrt und gezeigt, dass diese Mannschaft sich nicht mit einer Statistenrolle begnügt. Mit 43 Punkten steht Villingen auf Rang acht und kann befreit in dieses Heimspiel gehen. Ganz anders die Lage bei VfR Mannheim. Nach dem 1:3 gegen Reutlingen ist klar: Ein weiterer Sieg wird gebraucht, um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation sicher festzuzurren. Das macht diese Partie brisant. Mannheim hat das größere Ziel, aber auch die schwerere Last. Villingen ist stabil genug, um jedem Gegner weh zu tun, zumal das Unentschieden beim Spitzenreiter Selbstvertrauen freigesetzt haben dürfte. Für die Gäste ist es ein Spiel der Pflicht, für die Gastgeber eine Bühne, auf der sie frei und gefährlich auftreten können. ---

1. CfR Pforzheim hat sich mit dem 2:1 bei Normannia Gmünd auf 44 Punkte geschoben und damit eine gute Ausgangslage für die letzten Wochen geschaffen. Das Team ist Siebter, aber die Abstände sind klein genug, um mit einem weiteren Sieg noch ein gutes Stück nach oben zu rücken. 1. Göppinger SV steckt nach dem 1:4 gegen Türkspor Neckarsulm weiter im Druck. Mit 32 Punkten steht der Klub auf Rang 14 und damit mitten in jener Zone, in der jeder Spieltag zum Nervenspiel wird. Pforzheim geht als Favorit in diese Partie, doch Göppingen kann sich keine Passivität erlauben. Der deutliche Rückschlag zuletzt hat die Lage nicht hoffnungslos, aber sehr unangenehm gemacht. Ein Punktgewinn in Pforzheim hätte deshalb für die Gäste große Bedeutung. Für die Gastgeber wäre ein Heimsieg dagegen ein weiterer Schritt zu einem starken Saisonfinish. ---

Dieses Duell trägt den Klang eines echten Verfolgervergleichs. TSV Essingen holte beim 1:1 in Karlsruhe immerhin einen Punkt und steht mit 53 Zählern weiter auf Rang drei. FV Ravensburg gewann zuletzt 2:1 gegen Denzlingen und bleibt mit 50 Punkten Fünfter. Das bedeutet: Der Abstand ist überschaubar, die Bedeutung dieser Partie entsprechend hoch. Für Essingen ist das Heimspiel die Chance, Platz drei zu festigen und die Verfolger auf Distanz zu halten. Ravensburg kann mit einem Sieg noch einmal ernsthaft Druck auf die Spitzengruppe ausüben. Es ist ein Spiel mit klarer sportlicher Schärfe, auch weil beide Mannschaften zuletzt Ergebnisse geholt haben, die ihre Hoffnung nähren. Im Endspurt zählen solche direkten Duelle doppelt. ---

SV Oberachern hat sich beim 1:4 in Bissingen einen empfindlichen Rückschlag geleistet und steht mit 45 Punkten nun nur noch auf Rang sechs. 1. FC Normannia Gmünd verlor zu Hause 1:2 gegen Pforzheim und bleibt mit 35 Punkten in jenem engen Bereich, in dem weiterhin viel Unruhe herrscht. Gerade deshalb ist dieses Spiel für beide Mannschaften wichtiger, als der erste Blick auf die Tabelle vermuten lässt. Oberachern braucht vor eigenem Publikum eine Reaktion, um nicht noch weiter durchgereicht zu werden. Normannia Gmünd wiederum kann mit einem Auswärtssieg einen großen Schritt weg aus der gedrängten Gefahrenzone machen. Es ist ein Spiel zwischen enttäuschter Erwartung und vorsichtiger Hoffnung – und damit genau die Art Partie, die in dieser Saisonphase leicht scharf wird. ---

Morgen, 15:30 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen FSV Hollenbach Hollenbach 15:30 PUSH

SSV Reutlingen kommt mit mächtigem Rückenwind. Das 3:1 bei VfR Mannheim war ein Ergebnis mit Aussagekraft, weil es nicht nur drei Punkte brachte, sondern auch ein Zeichen setzte. Mit 38 Punkten hat sich Reutlingen auf Rang neun vorgeschoben und kann mit einem weiteren Sieg eine unruhige Saison weiter beruhigen. FSV Hollenbach holte beim 2:2 gegen Türkischer SV Singen nur einen Punkt und bleibt mit 32 Zählern auf Rang 15 unter Druck. Für Reutlingen ist dieses Heimspiel die Chance, den Aufwärtstrend zu verfestigen und die Distanz zur unteren Zone zu vergrößern. Hollenbach braucht dagegen dringend Zählbares, weil die Konkurrenz im Tabellenkeller eng beieinanderliegt. Hier trifft das gute Gefühl des Überraschungssieges auf die blanke Not des Abstiegsdrucks. Genau das macht diese Partie so spannend. ---

Morgen, 15:30 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars VfR Aalen VfR Aalen 15:30 live PUSH

VfR Aalen ist nur noch einen Punkt vom sicheren Titel und vom Regionalliga-Aufstieg entfernt. Trotz des dramatischen 2:2 gegen Villingen, das sich nach zwei späten Treffern fast schon wie ein Sieg angefühlt haben musste, blieb der letzte formale Schritt noch aus. Türkspor Neckarsulm gewann zuletzt 4:1 in Göppingen und hat sich mit 33 Punkten etwas Luft verschafft. Die Gastgeber gehen also keineswegs chancenlos in dieses Spiel. Gerade deshalb ist die Ausgangslage elektrisierend. Aalen kann mit einem Remis alles vollenden, wird sich aber kaum auf bloße Verwaltung verlassen wollen. Neckarsulm hat nach dem starken Auftritt in Göppingen neues Selbstvertrauen und die Chance, dem Favoriten die Feier zu verderben. Es ist ein Spiel, das zwischen Meistermoment und Stolperfalle pendelt. Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit. ---