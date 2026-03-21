Bissingen zerfällt nach der Pause und kassiert sechs Treffer

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat am 24. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg einen weiteren schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Vor 200 Zuschauern unterlag die Mannschaft dem Karlsruher SC II mit 1:6 und bleibt damit tief im Tabellenkeller. Dabei gelang es dem FSV 08 vor der Pause noch, einen frühen Rückstand auszugleichen. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie jedoch vollständig.
Früher Rückstand, späte Antwort
Der Karlsruher SC II setzte früh den ersten Treffer. Bereits in der 3. Minute brachte Ali-Eren Ersungur die Gäste mit 1:0 in Führung und verschaffte seiner Mannschaft damit sofort Sicherheit. Bietigheim-Bissingen brauchte einige Zeit, fand aber noch vor der Pause eine Antwort. In der 40. Minute erzielte Bleart Dautaj das 1:1 und stellte den Spielstand wieder auf Anfang.
Der Bruch nach dem Seitenwechsel
Mit dem Ausgleich zur Pause schien die Partie noch offen, doch kurz nach Wiederbeginn verlor der FSV 08 den Zugriff. Nico Engel traf in der 49. Minute zum 1:2 und leitete damit die entscheidende Phase ein. Nur fünf Minuten später erhöhte Jassin Manai auf 3:1, ehe Niklas Behr in der 59. Minute bereits das 4:1 folgen ließ. Innerhalb von zehn Minuten war das Spiel damit klar auf die Seite der Gäste gekippt.
Karlsruhe nutzt die Räume
Bietigheim-Bissingen fand nach diesem Dreifachschlag nicht mehr zurück in die Begegnung. Karlsruhe blieb konsequent und nutzte die sich bietenden Räume weiter aus. In der 81. Minute traf Efe-Kaan Sihlaroglu zum 5:1, ehe Nico Engel in der 86. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages den Endstand von 6:1 herstellte. Aus einem zwischenzeitlich ausgeglichenen Spiel wurde damit eine deutliche Heimniederlage.
Lage im Tabellenkeller
Für den FSV 08 hat diese Niederlage auch tabellarisch spürbare Folgen. Mit 18 Punkten aus 24 Spielen bleibt Bietigheim-Bissingen auf Rang 17 und damit klar in der Abstiegszone. Der Abstand auf den FSV Hollenbach auf Platz 16 beträgt sechs Punkte, hinzu kommt das deutlich verschlechterte Torverhältnis von 35:62. Für Bietigheim-Bissingen wird die Lage damit immer dringlicher, zumal die jüngsten Ergebnisse vor allem defensiv kaum noch Spielraum lassen.