Bissingen verabschiedet sich mit einem späten Lebenszeichen

Die erste Halbzeit blieb torlos, ehe Bietigheim-Bissingen unmittelbar nach dem Seitenwechsel die Partie an sich zog. In der 46. Minute brachte Justin Keklik die Gastgeber mit 1:0 in Führung und verschaffte dem FSV damit genau den Start, den die Mannschaft für einen ordentlichen Abschluss brauchte. Nur sechs Minuten später erhöhte Max Stumm auf 2:0. Damit hatte Bietigheim-Bissingen innerhalb kurzer Zeit eine Ausgangslage geschaffen, die gegen den Tabellendritten alles andere als selbstverständlich war.

Die Gäste aus Nöttingen zeigten jedoch, weshalb sie die Saison in der Spitzengruppe beendeten. In der 62. Minute verkürzte Tasos Leonidis auf 1:2 und hielt die Partie damit offen. Der FSV musste daraufhin damit rechnen, dass das Spiel kippen könnte, zumal Nöttingen nun mehr Druck entwickelte. Für Bietigheim-Bissingen kam es in dieser Phase darauf an, nicht wieder in jene Unsicherheit zu geraten, die die Saison über lange Zeit geprägt hatte.

Noch einmal der alte Abstand

Stattdessen fand der FSV die passende Antwort. In der 68. Minute stellte Alexander Götz mit dem Treffer zum 3:1 den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Dass ausgerechnet Stumm und Götz trafen, verlieh dem Nachmittag eine zusätzliche Note, weil beide den Verein verlassen werden. Bietigheim-Bissingen hielt sich damit die Kontrolle über das Spiel, auch wenn Nöttingen in der Schlussphase noch einmal zurückkam. Leonidis verkürzte in der 85. Minute erneut, mehr als das 2:3 gelang den Gästen aber nicht mehr.

Ein Sieg ohne Rettung, aber nicht ohne Wert

Der FSV beendet die Saison mit 33 Punkten auf Rang 17 und muss den Gang in die Verbandsliga antreten. Diese letzte Partie ändert nichts an der sportlichen Bilanz einer insgesamt zu schwachen Spielzeit, sie verändert aber den Ton des Abschieds. Nach dem feststehenden Abstieg zeigte Bietigheim-Bissingen noch einmal Haltung, gewann gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe und setzte damit ein kleines Zeichen gegen die Resignation. Für einen Verein, der in den vergangenen Wochen spürbar mehr Widerstand entwickelte als in weiten Teilen der Saison, ist auch das ein nicht ganz unbedeutender Abschluss.