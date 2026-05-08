Bissingen hält im Kellerkampf Kurs auf das Unwahrscheinliche

Bietigheim-Bissingen erwischte den besseren Start. Bereits in der 2. Minute traf Max Stumm zur frühen Führung, nachdem die Gäste eine Standardsituation konsequent nutzten. Dieser schnelle Treffer veränderte die Partie sofort. Backnang war zwar gezwungen, früher als geplant nach vorn zu spielen, Bietigheim-Bissingen konnte sich dagegen auf eine kompakte Grundordnung und das Warten auf Umschaltsituationen konzentrieren. Damit stand der Spielverlauf früh im Sinne des FSV 08.

Backnang übernahm im weiteren Verlauf viele Spielanteile und kam vor allem über Standards zu seinen besten Gelegenheiten. Mehrfach musste Bietigheim-Bissingen in kritischen Situationen klären, einmal wurde ein Ball sogar auf der Linie abgewehrt. Der FSV 08 hielt jedoch dagegen, verteidigte mit großer Entschlossenheit und brachte den knappen Vorsprung in die Pause. Dass die Mannschaft diese Phase ohne Gegentor überstand, war für den weiteren Verlauf entscheidend.

Das zweite Tor zur rechten Zeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Backnang zunächst die aktivere Mannschaft. Doch in einer Phase, in der der Ausgleich nahe schien, legte Bietigheim-Bissingen nach. In der 61. Minute nutzte Max Stumm einen Fehler im Backnanger Spielaufbau und traf zum 2:0. Dieser Treffer gab den Gästen spürbare Sicherheit. Danach ergaben sich zunehmend Räume für Konter, weil Backnang mehr Risiko gehen musste. Die größte zusätzliche Chance vergab Alexander Götz zunächst noch, doch die Statik des Spiels hatte sich klar verschoben.

Entscheidung in der Nachspielzeit

In der Schlussphase blieb die Partie emotional und umkämpft. Backnang versuchte weiter, zumindest den Anschluss zu erzwingen, lief dabei aber immer wieder in die Absicherung der Gäste hinein. In der 90.+4 Minute fiel schließlich die endgültige Entscheidung: Auron Selimi nutzte eine unübersichtliche Szene im Strafraum zum 3:0. Kurz darauf sah der bereits ausgewechselte Bleart Dautaj wegen seines Jubels auf dem Feld noch Gelb-Rot. Am Wert des Auswärtssieges änderte das nichts mehr. Für Bietigheim-Bissingen war es ein Erfolg, der im Tabellenkeller vielleicht zu spät kommt, aber den Kampf um die letzten Möglichkeiten noch einmal glaubhaft macht.