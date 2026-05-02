Bissingen: Erster Sieg seit November lasst Chance am Leben

Die Partie begann denkbar ungünstig. Bereits in der 3. Minute brachte Anes Vrazalica die Gäste aus Oberachern mit 1:0 in Führung. Für Bietigheim-Bissingen drohte damit früh ein weiterer schwerer Nachmittag. Die Mannschaft reagierte jedoch bemerkenswert ruhig und arbeitete sich ins Spiel zurück. In der 16. Minute gelang Max Stumm der Ausgleich, der die Begegnung wieder öffnete und dem FSV 08 sichtbar Stabilität gab.

Mit dem 1:1 ging es in die zweite Halbzeit, in der Bietigheim-Bissingen die Partie endgültig drehte. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn erzielte Alexander Götz das 2:1 und brachte die Gastgeber erstmals in Führung. Der Treffer veränderte die Statik des Spiels, weil Oberachern nun einem Rückstand hinterherlaufen musste. Bietigheim-Bissingen blieb dagegen konsequent und nutzte seine Phase.

Konsequenz im Schlussdrittel

In der 65. Minute baute Bleart Dautaj den Vorsprung auf 3:1 aus. Damit hatte sich der FSV 08 ein Polster erarbeitet, das dem Spiel eine klare Richtung gab. Oberachern fand keine wirkungsvolle Antwort mehr, während die Gastgeber den eigenen Vorteil kontrolliert verwalteten. In der 83. Minute setzte Alexander Götz mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 4:1. Aus einem frühen Rückstand war damit ein unerwartet deutlicher Heimsieg geworden.

Die Tabelle bleibt unerbittlich

Trotz des Erfolgs bleibt die Lage ernst. Bietigheim-Bissingen steht mit 24 Punkten weiterhin auf Rang 17 und hat bei vier ausstehenden Spielen weiterhin deutlichen Rückstand auf das sichere Ufer. Da in dieser Saison vier bis fünf Mannschaften absteigen, ist rechnerisch noch einiges möglich, praktisch aber nur wenig Spielraum vorhanden. Gerade deshalb hat dieser Sieg Gewicht: nicht als Wendepunkt mit Garantie, sondern als Beweis, dass der FSV 08 seine Chancen im Endspurt noch einmal mit Nachdruck sucht.