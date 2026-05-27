Bissingen beendet bittere Saison im Schatten des Abstiegs

Die Ausgangslage ist eindeutig. Mit 30 Punkten aus 33 Spielen steht der FSV 08 auf Rang 17 und kann die rettenden Plätze nicht mehr erreichen. Die jüngste Niederlage in Ravensburg hat die letzten rechnerischen Hoffnungen beendet. Besonders schmerzhaft ist dabei, dass Bietigheim-Bissingen nach einer langen sieglosen Phase zum Saisonende noch einmal reagiert und sich mit mehreren Erfolgen zurückgemeldet hatte. Der späte Anlauf kam jedoch nicht mehr rechtzeitig.

In Ravensburg zeigte sich noch einmal das widersprüchliche Gesicht dieser Schlussphase. Bietigheim-Bissingen geriet früh mit zwei Toren in Rückstand, arbeitete sich aber durch Treffer von Max Stumm und Kevin Ikpide noch vor der Pause auf 2:2 zurück. Damit war die Partie wieder offen, und der FSV hatte sich in eine Position gebracht, aus der noch einmal Hoffnung entstehen konnte. Nach dem Seitenwechsel zog Ravensburg jedoch wieder davon und entschied die Begegnung mit drei weiteren Treffern. Der Abstieg war damit besiegelt.

Nöttingen als anspruchsvoller Gegner

Zum Saisonabschluss wartet mit dem FC Nöttingen noch einmal ein Gegner aus dem oberen Tabellenbereich. Nöttingen steht mit 58 Punkten auf Rang drei und bringt damit die sportlich deutlich stabilere Saisonbilanz mit. Für Bietigheim-Bissingen ergibt sich daraus ein letzter Härtetest gegen eine Mannschaft, die ihre Spielzeit ebenfalls ordentlich abschließen will. Der FSV wird sich also auch im finalen Heimspiel nichts geschenkt bekommen.

Abschluss mit Haltung

Für Bietigheim-Bissingen bleibt die Partie dennoch wichtig. Sie ist das letzte Spiel vor dem Gang in die Verbandsliga und damit auch ein Moment der Bilanz. Nach elf Jahren in der Oberliga endet ein Abschnitt, der den Verein lange geprägt hat. Gerade deshalb wird es im Heimspiel gegen Nöttingen weniger um Tabellenmathematik als um einen würdigen Abschluss gehen. Die Rückkehr in die höchste württembergische Spielklasse steht fest, offen ist nur noch, mit welchem Eindruck der FSV 08 diese schwierige Saison verlässt.