„Bissige“ Hochheimer besiegen den FC Marxheim II

Hochheim übte mittels langer Bälle stets Gefahr aus und brachte auf diese Weise die Marxheimer Abwehr fortan in Bedrängnis. So musste Keeper David Reich sein Tor verlassen und traf im Gewühl mit einem roten Offensiv- und einem weißen Abwehrakteur den Ball unglücklich. Routinier Thomas Lepka machte sich dem zunutze und schob die Kugel ins leere Tor (21.). Wie bereits beschrieben, war das der Weckruf für die Hochheimer, die nun das Spiel an sich rissen. Keine sechs Minuten später stellten sie auf 1:2. Wieder kam ein langer Ball über die rechte Seite. Knaier versuchte den Ball im Laufduell abzugrätschen, scheiterte und die darauffolgende Flanke verwertete Vassiliadis aus kurzer Distanz.

Das erste Drittel der zweiten Hälfte verlief bis auf je einen Torschuss vom Hochheimer Dominik Rieger und dem Marxheimer Jonas Schmelz ziemlich ruhig. Im zweiten Drittel ging jedoch die Post ab! Zunächst setzte Linksfuß Michael Meyer in der 63. Minute einen gefährlichen Freistoß aufs Gebälk aber bereits eine Minute später hatte er mehr Glück. Nachdem Martin Lafebre überlegt von der linken Seite nach innen passte, nahm Meyer den Ball an, schoss aufs Tor, streifte dabei einen Hochheimer und sein abgefälschter Schuss trudelte zur 3:2 Führung über die Linie (64.). Das Spiel war gedreht …

… dachte man, denn die Führung hielt wieder nur sehr kurz an. Ein auf kuriose Art und Weise entstandener Freistoß segelte durch die Marxheimer Abwehr, fand am langen Ende mit Dominik Rieger einem Abnehmer, der den Ball aus kurzer Distanz ins lange Eck beförderte (67.). Nun drängte Hochheim die Marxheimer weit in ihre Hälfte und lies keine Entfaltung mehr zu. Man merkte deutlich, dass sie nun das Spiel auf ihre Seite ziehen und für sich entscheiden wollten. Diesem Druck hielt Marxheim nicht stand. Nach einem Foul von Kröckel an Rieger gab der souverän agierende Schiedsrichter Horst Fabrizius in der 77. Minute erneut Elfmeter und Vassiliadis versenkte sicher zum 3:4. Derselbe Spieler sorgte dann mit dem 3:5 in der 80. Minute für die Vorentscheidung, als er von der linken Seite in die Mitte zog, seinen Gegenspieler abschüttelte und hoch ins lange Eck vollendete. Damit war sein Dreierpack mit den Saisontoren 11 bis 13 perfekt.

In der Folge entwickelte sich ein unsauberes Spiel mit viel „Trash-Talk“ auf beiden Seiten. Der Schiedsrichter war nun gefordert und ermahnte beide Mannschaften (nicht zum ersten Mal) die Partie sauber zu Ende zu bringen. Leider gelang das nicht! Nach einem Zweikampf zwischen Moses Bohne-Knapp und Roman Jitareanu kam es zu einem Handgemenge, woraufhin Fabrizius wiederum konsequent durchgriff und die beiden vorzeitig zum Duschen schickte (86.). Der unrühmliche Höhepunkt eines Spiels, das aus Marxheimer Sicht verheißungsvoll begann, die Hochheimer aber durch eine beherzte und bissige Spielweise auf ihre Seite zogen und gewinnen konnten.

Der November bleibt damit für Hochheim weiter golden, für Marxheim wiederum trist. Es bleibt nur zu hoffen, dass Marxheim in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause noch Erfolgserlebnisse sammeln kann, damit man den immer noch sehr guten 5. Tabellenplatz mindestens verteidigt. Denn kommenden Sonntag fahren wir zum FC aus Schwalbach, der uns mit nur einem Punkt im Nacken sitzt. Die Bedeutung dieses Spiels könnte wichtiger kaum sein! Jetzt gilt es die Köpfe freizumachen und die Negativserie abzulegen.