Bissige Berglerner ärgern den TSV 1860 München

Toto Pokal Berglern 1860 München – Foto: HERMANN WEINGARTNER

Bei Kaiserwetter erlebten die Zuschauer ein friedliches Fußballfest, das, unverständlicherweise, als Risikospiel eingestuft worden war. So wurde Berglern verwehrt, noch mehr Karten zu verkaufen. Besser hätte man das Drehbuch für den Spielauftakt aus Löwensicht vermutlich nicht schreiben können. Ausgerechnet Ex-Bundesligaspieler und Löwen-Kapitän Florian Niederlechner, der erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag für die Regionalliga unterschrieben hatte, stand mutterseelenallein und drückte den Ball nach neun Minuten über die Linie. Der große Hoffnungsträger mit dem ersten Lebenszeichen im ersten Pflichtspiel nach dem Zwangsabstieg. Ein Löwentraum.

Es war einmalig und nicht weniger als das größte Spiel in der Vereinsgeschichte des SV Eintracht Berglern . In der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals hatte der Neuntligist vor knapp 2000 Zuschauern die, in die Regionalliga abgestürzten, Löwen zu Gast. Sogar im Fernsehen wurde dieses Spiel übertragen. Und so sahen auch die TV-Zuschauer, dass sich der Drittligaabsteiger schwer tat und lang mit den aufopferungsvoll kämpfenden Gastgebern überhaupt nicht zurechtkam. 1860 München siegte am Ende 5:0 (2:0) und ist eine Runde weiter.

Doch die giftig aufspielenden und überwiegend tiefblau gesinnten Berglerner versteckten sich keineswegs. Die Hausherren versuchten immer wieder, mutig nach vorn zu spielen. Die beste Gelegenheit bot sich den Gastgebern nach knapp 20 Minuten, als Michael Faltermaier nach einem Freistoß von der Strafraumgrenze den Ball an der Löwen-Mauer vorbeizirkelte und Keeper Paul Bachmann mit einer Glanzparade entschärfte.

Und der hochambitionierte Löwe? Der biss sich immer mehr seine Zähne an kompakten Berglernern aus, die ihre Herzen auf dem Platz ließen. Mehr als eine Flugeinlage des hervorragend aufgelegten SVE-Keepers Florian Ganslmeier sprang aber nicht heraus. Letzterer spielte nur auf ausdrücklichen Wunsch seiner Frau trotz einer Kapselverletzung, die man ihm nicht wirklich anmerkte. Fußballerisch wirkte die Darbietung der zusammengewürfelten Gäste, die in ihren gewöhnungsbedürftigen weißen Notdressen ohne Löwenemblem aufliefen, äußerst limitiert. Wie ein weißes Ballett wirkte das noch nicht. Das störte die Fans wenig, die Europapokal und Deutsche Meisterschaft sowie ihren roten Lieblingsfeind aus München besangen, obwohl ihr Herzensverein in den Niederungen des Amateurfußballs aufprallte.

Erst fünf Minuten vor der Pause wurde es für Berglern wieder gefährlich, als Mustafa Tekin trocken abzog und der Ball knapp am linken Kreuzeck vorbeipfiff. Und so war es wenig verwunderlich, dass mit dem Pausenpfiff Raphael Wach per direkt verwandeltem Freistoß aus knapp 18 Metern in den Knick zum 2:0 für die Löwen traf. Eine Standardsituation musste herhalten.

Kräfte der Berglerner schwanden mit der Zeit

Auch nach Wiederbeginn ließ Berglern recht wenig zu, ehe Emre Erdogan völlig freistand und aufreizend locker an Ganslmeier scheiterte. Wie leichtfertig die Gäste mitunter ihre Chancen vergeigten, war kaum zu glauben. Der kurz zuvor eingewechselte Arian Ortivero Calderon köpfte freistehend zwei Meter vor dem Tor vorbei. Die kämpfenden Berglerner aber hatten sich den knappen Spielstand redlich verdient.

Doch die Kräfte der Hausherren schwanden zusehends. Tekin zwirbelte in der 65. Minute einen Ball knapp am rechten Kreuzeck vorbei. In der 67. Minute scheiterte Lance Fiedler mit einem weiteren Freistoß erst am überragenden Berglerner Keeper. Doch Loris Husic staubte zum 3:0 ab. Wach dagegen vergab eine Viertelstunde vor dem Ende das 4:0 für die Löwen. Berglern hielt zwar weiter stark dagegen, offensive Entlastung aber gab es kaum mehr. Und so staubte Calderon nach einer weiteren Ganslmeier-Rettungstat in der 78. Minute zum 4:0 ab. Genau dieser Calderon nutzte sein Gardemaß von 1,95m und köpfte elf Minuten vor dem Ende zum 5:0-Endstand ein.