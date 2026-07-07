Bissens Premiere im hohen Norden

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Für Bissen ist es Neuland: erstmals nimmt der Verein, der noch vor zwei Jahren in der 1.Division kickte, an der Qualifikation zur Champions League teil. Dabei trifft man auf den laut UEFA-Ranking mit Abstand besten Gegner, der einem luxemburgischen Team in dieser ersten Qualifikationsrunde zugelost wurde. KI Klaksvik von den Färöer Inseln steht nämlich auf Platz 154 dieser Rangliste. Erschwerend hinzu kommt, dass der Verein aus dem hohen Norden sich mitten in der Saison befindet, während Gegner FC Atert nur wenige Wochen für Erholung und Vorbereitung blieben.
2024 schaltete Klaksvik Differdingen in der ersten Vorrunde aus und schaffte es sogar in die Gruppenphase der Conference League. In den vergangenen Jahren stand man mehrmals in den Playoffs zu den Gruppenphasen der Europa bzw. Conference League. Dem kann Bissen ein positives Gefühl aus dem Höhenflug der vergangenen Spielzeiten entgegensetzen, der als Aufsteiger mit dem erstmaligen Gewinn der luxemburgischen Meisterschaft gekrönt wurde. Man geht beim FC Atert davon aus, dass KI eine lösbare Aufgabe ist und setzt dabei auch auf die Erfahrung von Roman Ferber, der einst mit Charleroi international spielte.
Während bei den Gastgebern Nationalspieler wie z.B. Johanson oder ehemalige Akteure aus größeren skandinavischen Ligen wie u.a. Jean Carlos, Näsström oder Hustad hervorzuheben sind, konnte Atert Bissen in diesem Sommer auf dem Transfermarkt mit den Verpflichtungen von FLF-Akteur Eric Veiga oder aber auch Lucas Correia und dem ehemaligen Nationalspieler Diogo Pimentel auf sich aufmerksam machen. Der bereits gute Kader wurde damit in der Breite noch besser aufgestellt und der verletzungsbedingte Ausfall von Kapitän Guimaraes Santos sollte so kompensiert werden können. Anstoß des Hinspiels ist am Dienstagabend um 20:45 Uhr Luxemburger Zeit, FuPa berichtet per Liveticker.
Bei Una Strassen fand man die Vorbereitungszeit den Angaben zufolge knapp bemessen, um mit hundert Prozent in das Hinspiel gegen La Fiorita aus San Marino zu gehen. Die Gäste liegen in der Fünfjahreswertung der UEFA knapp hundert Plätze vor Strassen, was aber wenig verwundert, hatte der FC Una erst vor einem Jahr seine ersten internationalen Auftritte überhaupt. Diese waren damals sehr ansprechend, doch seitdem hat sich einiges geändert, sowohl auf der Trainerbank als auch im Kader und auch ein neues Stadion hat man, das aber den Normen des europäischen Verbandes nicht entspricht, so dass man auf die Anlage von Racing ausweichen muss.
Man gibt sich vorsichtig im Strassener Lager, schiebt La Fiorita die Favoritenrolle zu und hat darauf verwiesen, dass einige Spieler der Gäste bereits Profi in Italien waren. Selber hat man aber auch ordentliche Transfers getätigt. So ist z.B. Omar Natami aus Niederkorn gekommen, Kino Delorge aus Düdelingen und Valentin Steinmetz holte man von Phönix Lübeck zurück in die luxemburgische Liga. Immerhin ist der Pokalsieger aus San Marino genau wie Strassen noch mitten in der Saisonvorbereitung, die Gastgeber haben also keinen Nachteil wie Bissen (s.o.) oder Differdingen am Mittwoch. Spielbeginn zwischen Strassen und La Fiorita ist am Dienstag um 19:15 Uhr auf Verlorenkost.