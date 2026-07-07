Bissens Premiere im hohen Norden

Kapitän Adriel Guimaraes Santos (r.) fällt verletzt aus – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Für Bissen ist es Neuland: erstmals nimmt der Verein, der noch vor zwei Jahren in der 1.Division kickte, an der Qualifikation zur Champions League teil. Dabei trifft man auf den laut UEFA-Ranking mit Abstand besten Gegner, der einem luxemburgischen Team in dieser ersten Qualifikationsrunde zugelost wurde. KI Klaksvik von den Färöer Inseln steht nämlich auf Platz 154 dieser Rangliste. Erschwerend hinzu kommt, dass der Verein aus dem hohen Norden sich mitten in der Saison befindet, während Gegner FC Atert nur wenige Wochen für Erholung und Vorbereitung blieben. 2024 schaltete Klaksvik Differdingen in der ersten Vorrunde aus und schaffte es sogar in die Gruppenphase der Conference League. In den vergangenen Jahren stand man mehrmals in den Playoffs zu den Gruppenphasen der Europa bzw. Conference League. Dem kann Bissen ein positives Gefühl aus dem Höhenflug der vergangenen Spielzeiten entgegensetzen, der als Aufsteiger mit dem erstmaligen Gewinn der luxemburgischen Meisterschaft gekrönt wurde. Man geht beim FC Atert davon aus, dass KI eine lösbare Aufgabe ist und setzt dabei auch auf die Erfahrung von Roman Ferber, der einst mit Charleroi international spielte.

👉 Bissens Transfers Während bei den Gastgebern Nationalspieler wie z.B. Johanson oder ehemalige Akteure aus größeren skandinavischen Ligen wie u.a. Jean Carlos, Näsström oder Hustad hervorzuheben sind, konnte Atert Bissen in diesem Sommer auf dem Transfermarkt mit den Verpflichtungen von FLF-Akteur Eric Veiga oder aber auch Lucas Correia und dem ehemaligen Nationalspieler Diogo Pimentel auf sich aufmerksam machen. Der bereits gute Kader wurde damit in der Breite noch besser aufgestellt und der verletzungsbedingte Ausfall von Kapitän Guimaraes Santos sollte so kompensiert werden können. Anstoß des Hinspiels ist am Dienstagabend um 20:45 Uhr Luxemburger Zeit, FuPa berichtet per Liveticker. Conference League 1.Qualifikationsrunde, Hinspiel

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