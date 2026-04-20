Bissen und Differdingen profitieren von Remis im Spitzenspiel

Bissen, hier ein Archivfoto, gewann klar in Hostert – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Der 25.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Bereits am Samstag trennten sich Racing und Niederkorn mit einem 2:2. Ein frühes Eigentor (1:0, 7.‘) und ein später Ausgleich (2:2, 90.‘+3) standen auf Seiten der Hauptstädter zu Buche, während Niederkorn das Spiel zwischenzeitlich hatte drehen können. Durch dieses Remis treten beide Clubs auf der Stelle. Bissen hatte beim 3:0-Sieg in Hostert bereits nach einer halben Stunde alles klar gemacht und bastelt weiter am Einzug in den internationalen Wettbewerb. In einem schwachen Spiel von Gastgeber Mamer verloren diese mit 0:1 gegen Mitaufsteiger Käerjeng. Mit einem herrlichen Treffer per Außenrist vom linken Strafraumeck sicherte Bellali den Gästen den wichtigen Sieg (62.‘). Die Überraschung des 25.Spieltages gelang Rodange. Der sich in Abstiegsgefahr befindende Fusionsverein schlug Topteam Strassen nicht unverdient mit 2:1.

Kuduzovic: „einen Topjob abgeliefert“

Rodange-Trainer Fahrudin Kuduzovic am Montagmorgen gegenüber FuPa: „Für neutrale Zuschauer und von Außen war es natürlich ein überraschendes Ergebnis. Wir haben uns das mit den Jungs aber verdient, nicht nur weil wir am Sonntag eine gute Leistung zeigten, sondern weil wir seit langem hart arbeiten. Es gab viele Änderungen und die Akkumulation einiger guter Sachen trägt jetzt ihre Früchte. Ich muss meinem Team grossen Respekt aussprechen. Die Spieler wollen lernen.

Wir waren sehr gut auf Strassen vorbereitet, wir haben sie gut analysiert und die Umsetzung dessen, was verlangt wurde, musste perfekt sein, um gegen so einen Gegner zu gewinnen. Wir hatten noch weiter klare Torchancen, doch gegen Strassen muss man auch mit einem so knappen Ergebnis zufrieden sein. Unsere Jungs waren hochmotiviert, auch weil sie wussten, dass unser Gegner eigentlich einen hohen Sieg anpeilte. Sie haben einen Topjob abgeliefert!“

Mit dem knappsten aller mögliche Siege holte auch Rodanges Lokal- und Kellerrivale Petingen 3 Punkte und blieb dabei zum dritten mal in Folge ohne Gegentor. Der Klassenerhalt bleibt damit weiter möglich. Den Treffer des Tages erzielte Martins bereits nach 26 Minuten, als ihm ein „steal“ gegen den Canacher Keeper gelang, um das Leder danach ins offene Tor zu schieben (0:1). Differdingen ist – auch aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz – wieder auf Meisterkurs, dies nach einem 3:0 gegen Sorgenkind Rosport. Beim Stand von 2:0 und in eine gute Rosporter Phase hinein gelang Rauch ein Treffer Marke „Tor des Jahres“, als er im Mittelkreis aus der eigenen Hälfte abzog und über Bürger hinweg das 3:0 erzielen konnte (68.‘)!

F91 und Mondorf trennten sich in einem wichtigen Topspiel mit einem 1:1, das beiden nicht weiterhilft. Düdelingens 1:0 per Kopf in der 36.‘ war durchaus verdient, doch man verpasste es in einer ereignisarmen Begegnung, nachzulegen. Als man schon an einen Heimsieg zu glauben begann, schlug Mondorf in Person von Joker Lopes zu, der einen Freistoß direkt zum Ausgleich in die Maschen drosch (1:1, 90.‘). Mit demselben Ergebnis trennten sich Jeunesse und Hesperingen, dies nach einer intensiven Begegnung.