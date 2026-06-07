„Bisschen Dusel“: Nierstein wahrt Chance auf Klassenerhalt VfR siegt im Entscheidungsspiel der Verlierer gegen Katzweiler im Elfmeterschießen und ist nun auf fremde Hilfe angewiesen von Michael Heinze · Heute, 08:14 Uhr · 0 Leser

Der VfR Nierstein hat die Minimalchance auf den Klassenerhalt gewahrt. – Foto: Dinger

GÖLLHEIM. Die Fußballer des VfR Nierstein haben ihre Chance auf den Klassenverbleib in der Bezirksliga Rheinhessen gewahrt. Am späten Freitagabend setzten sie sich im Entscheidungsspiel der Verlierer der Runde der Tabellen-13. der Bezirksligen vor 250 Fans auf dem Kunstrasen in Göllheim gegen Westpfalz-Vertreter SV Katzweiler mit 6:3 (2:2, 2:2, 1:1) im Elfmeterschießen durch.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. In der regulären Spielzeit hatte Kapitän Michael Steffens beide Treffer für die Niersteiner markiert. Erst verwandelte er nach Foul an ihm selbst – vorausgegangen war ein langer Ball von Keeper Sebastian Neef und eine Gegenbewegung von Tobias Kerz – den fälligen Elfer zum 1:1-Ausgleich (43.). Dann war Steffens nach einem Chipball von Kerz aus zwölf Metern per Heber über den SVK-Torwart erfolgreich (69.). Katzweiler hatte durch Dennis Michel (8.) und Marcel Meinen (65.) jeweils eine Führung vorgelegt. „Wir sind nur mit einem Außenverteidiger angereist, weil der Rest im Urlaub war – und Ferhat Gündüz musste sich auf der ungewohnten Position als Linksverteidiger noch orientieren“, schilderte VfR-Coach Nico Augustin die Szene, die zum 0:1 führte. „Aber danach war Ferhat bärenstark.“ Das 1:2 fiel nach einem Fehler im Aufbau, als sich Meinen gegen Niersteins Innenverteidiger Tim Gerhardt und Bastian Krummeck durchsetzte.