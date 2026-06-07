„Bisschen Dusel“: Nierstein wahrt Chance auf Klassenerhalt

GÖLLHEIM. Die Fußballer des VfR Nierstein haben ihre Chance auf den Klassenverbleib in der Bezirksliga Rheinhessen gewahrt. Am späten Freitagabend setzten sie sich im Entscheidungsspiel der Verlierer der Runde der Tabellen-13. der Bezirksligen vor 250 Fans auf dem Kunstrasen in Göllheim gegen Westpfalz-Vertreter SV Katzweiler mit 6:3 (2:2, 2:2, 1:1) im Elfmeterschießen durch.
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In der regulären Spielzeit hatte Kapitän Michael Steffens beide Treffer für die Niersteiner markiert. Erst verwandelte er nach Foul an ihm selbst – vorausgegangen war ein langer Ball von Keeper Sebastian Neef und eine Gegenbewegung von Tobias Kerz – den fälligen Elfer zum 1:1-Ausgleich (43.). Dann war Steffens nach einem Chipball von Kerz aus zwölf Metern per Heber über den SVK-Torwart erfolgreich (69.). Katzweiler hatte durch Dennis Michel (8.) und Marcel Meinen (65.) jeweils eine Führung vorgelegt. „Wir sind nur mit einem Außenverteidiger angereist, weil der Rest im Urlaub war – und Ferhat Gündüz musste sich auf der ungewohnten Position als Linksverteidiger noch orientieren“, schilderte VfR-Coach Nico Augustin die Szene, die zum 0:1 führte. „Aber danach war Ferhat bärenstark.“ Das 1:2 fiel nach einem Fehler im Aufbau, als sich Meinen gegen Niersteins Innenverteidiger Tim Gerhardt und Bastian Krummeck durchsetzte.
Im Elferroulette verwandelten die Niersteiner vor 80 mitgereisten Fans alle vier Schüsse durch Krummeck, Steffens, Tweety Nkwane Nkwane und Keeper Neef, während die Westpfälzer zweimal nur den Pfosten trafen. Bereits in der Verlängerung hatte der SVK Pech bei zwei Lattenkopfbällen (100., 114.).
„Wir hatten auch ein bisschen Dusel“, stellte VfR-Coach Nico Augustin klar. „Für mich hatte wir die reifere Spielanlage, haben einen sauberen, klaren, einfachen Fußball gespielt, haben aber vorne das letzte Tempo vermissen lassen. Katzweiler hat viel mit langen Schlägen gearbeitet und hatte ein klares Chancenplus. Doch wir haben aufopferungsvoll dagegen gehalten.“ Augustins Urteil: „Das war eine tolle geschlossene Mannschaftsleistung. Mich freut, dass wir die Saison mit einem positiven Erlebnis beenden konnten.“
Nun ist der VfR auf fremde Hilfe angewiesen. Nur wenn alles optimal läuft, würde er die Klasse halten. „In dieser Saison ist viel auf uns eingeprasselt“, befand Augustin. „Es wäre schön, wenn wir weiter Bezirksliga spielen könnten.“