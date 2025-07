Biso und Doski glänzen beim 6:0-Test – Härtestest in Schöningen folgt

Die Generalprobe vor dem letzten Härtetest ist gelungen: Der VfV 06 Hildesheim hat am Donnerstagabend gegen den Landesligisten 1. FC Göttingen 05 ein starkes Zeichen gesetzt und die Partie vor über 200 Zuschauern auf dem Platz an der Radrennbahn mit 6:0 für sich entschieden. Im Mittelpunkt der Begegnung standen zwei Spieler: Mahdi Biso und Karsan Doski erzielten alle sechs Treffer, Biso allein vier davon – darunter ein lupenreiner Hattrick in der ersten Halbzeit.