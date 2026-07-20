Biso trifft doppelt: VfV 06 besteht Härtetest Die Hildesheimer gewinnen beim Bremer Pokalsieger mit 2:1 und setzen nach der Niederlage gegen Germania Bleckenstedt ein wichtiges Zeichen von red · Heute, 13:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat in der Saisonvorbereitung die richtige Reaktion auf den Rückschlag gegen Germania Bleckenstedt gezeigt. Beim ambitionierten SV Hemelingen setzte sich die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar mit 2:1 durch und sammelte zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt weiteres Selbstvertrauen.

Gegen den Vizemeister der Bremen-Liga entwickelte sich die erwartet intensive Begegnung. Der SV Hemelingen, der in der vergangenen Saison nur knapp die Regionalliga-Aufstiegsrunde verpasst und mit dem Gewinn des Bremer Landespokals auf sich aufmerksam gemacht hatte, verlangte dem Oberligisten alles ab. Kurz vor der Pause traf Onur Uzun für die Gastgeber in der 42. Minute. Mahdi Biso erzielte ebenfalls vor dem Seitenwechsel einen Treffer. Somit ging es mit einen 1:1 in die Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Erneut war es Biso, der den Unterschied ausmachte und mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Endstand für die Hildesheimer herstellte. Gelungene Antwort vor dem Saisonstart Nach der enttäuschenden 0:2-Heimniederlage gegen Landesligist Germania Bleckenstedt gelang der Kitar-Elf damit die erhoffte Reaktion. Vor allem gegen einen Gegner vom Kaliber des SV Hemelingen besitzt der Erfolg eine höhere Aussagekraft als viele andere Vorbereitungsspiele.