Bismark sichert sich Back to Back-Landesmeistertitel im Futsal Altmärker sichern sich emotionales Foto-Finish vor Ilsenburg und Germania Halberstadt

Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hat sich nach 2025 am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal den Landesmeistertitel im Futsal gesichert. – Foto: Verein

Bis zum zehnten von insgesamt 15 Spielen der Futsal-Landesmeisterschaft der Männer am Samstag in der Bernburger „Eichenweg“-Halle schien sich eine Meisterschaft auf dem Reißbrett abzuzeichnen. Die Favoriten Bismark, Ilsenburg und Halberstadt II gewannen ihre Spiele, Bismark und Ilsenburg trennten sich remis.

Auch im elften Spiel, als Titelverteidiger und Landesligist Schwarz-Weiß Bismark auf den bis dahin punktlosen Kreisklassenvertreter aus dem Harz, den Nienhagener SV 1977, traf, schienen die drei Punkte für die Schwarz-Weißen auf dem Weg zur Titelverteidigung fest eingeplant. Doch es kam anders: Nicht der Favorit, sondern der Außenseiter gewann im vierten Anlauf sein erstes Spiel – und Bismark schien plötzlich aus dem Titelrennen ausgeschieden. Im nächsten Spiel musste die Germania-Reserve aus Halberstadt, gespickt mit einigen ehemaligen U 19-Futsalliga-Meistern, ihren ersten „Matchball“, sprich Sieg, nutzen, um auch bei den Männern erstmals den Futsal-Landesmeistertitel zu gewinnen. Der Gegner, Landesligist FSV Grün-Weiß Ilsenburg, hatte jedoch ebenfalls noch Titelchancen und nutzte diese mit einem 1:0-Sieg. Damit hatten die Grün-Weißen nun die besten Karten im Titelkampf und mussten ihrerseits gegen das Studententeam der Uni Magdeburg (jeweils zwei Siege und zwei Niederlagen) nur noch gewinnen. Doch auch Ilsenburg versagten die Nerven: Man unterlag Magdeburg mit 0:2 – der Traum vom Futsal-Meistertitel war dahin.

Plötzlich war wieder Bismark voll im Titelrennen, denn im letzten Spiel gegen Halberstadts U 23 (Landesklasse) konnte der Titel aus dem Vorjahr aus eigener Kraft mit einem Sieg verteidigt werden. Dem VfB Germania hätte ein Remis genügt. Doch auch den zweiten „Matchball“ konnten die Halberstädter nicht nutzen und unterlagen Bismark mit 0:2. Damit verteidigten die Altmärker aufgrund des besseren Torverhältnisses ihren Titel vor den punktgleichen Ilsenburgern. Wie im Vorjahr belegte der VfB Germania Halberstadt U 23 den dritten Platz und profitierte dabei vom besseren Torverhältnis gegenüber der Studentenauswahl der Uni Magdeburg. Fünfter wurde der Nienhagener SV mit sechs Punkten vor dem punktlosen SV Seehausen/Börde (Bördeliga).