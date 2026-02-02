Bislang nur Regionalliga: FCB-Toptalent Ličina zieht`s nach Italien Der 19-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zu Juventus Turin von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser

Adin Ličina (am Ball, hier im Regionalliga-Spiel gegen Schwaben Augsburg) hat sich für einen Wechsel nach Italien entschieden. – Foto: Imago Images

Die Fans der Regionalliga Bayern werden in der Frühjahrsrunde ein Toptalent nicht mehr in der höchsten Amateurklasse unter die Lupe nehmen können. Der FC Bayern München hat Adin Ličina nämlich ein halbes Jahr vor dessen Vertragsende an Juventus Turin abgegeben.

Kein Geheimnis war, dass Ličina mit seiner Situation bei den Bayern nicht zufrieden war. Der 19-Jährige kam in der laufenden Saison bei den Profis noch nicht wie erhofft zum Zug, sondern kam überiegend in der Regionalliga Bayern zum Einsatz, wo er 16 Mal auf dem Platz stand und dabei ein Tor selbst erzielte und fünf Assists sammelte. Außerdem lief er für den FCB in der UEFA Youth League auf. In der Nachwuchs-Champions League war er viermal am Ball und erzielte einen Treffer.



Der siebenfache U19-Nationalspieler fühlt sich aber zu Höherem berufen als Viertliga-Fußball, allerdings ist die Konkurrenz im Offensivbereich der Profis beim FC Bayern nicht erst seit der Rückkehr von Jamal Musiala riesengroß. Die Aussicht auf Einsätze im Starensemble des deutschen Rekordmeisters tendierten daher für Ličina gen Null. Deshalb hat sich nun der 19-Jährige, der 2015 als Achtjähriger zum FC Bayern gekommen war und seitdem sämtliche Nachwuchsteams durchlief, nach über zehn Jahren bei den "Roten" für einen Tapetenwechsel entschieden. In Italien will er nun den Durchbruch schaffen.





Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern, verabschiedet in einer offiziellen Pressemitteilung den Youngster mit folgenden Worten: "Adin Ličina ist als junges Talent zum FC Bayern gekommen, wurde an unserem Campus entwickelt und sucht nun seinen Weg im internationalen Spitzenfußball. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."



Beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin soll sich Ličina zunächst im Nachwuchsteam "Juventus Next Gen" seine Meriten in der dritten italienischen Liga verdienen.







