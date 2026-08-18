Bislang makellose Heimbilanz: Moorenweis empfängt Aufstiegskandidaten Gilching

Der TSV Moorenweis (in Weiß) im Spiel gegen den SV Raisting (in Rot). – Foto: Dieter Metzler

Der Überraschungs-Tabellenzweite trifft am Mittwoch auf den Landesliga-Absteiger aus Gilching. Die Moorenweiser wollen dabei mindestens einen Punkt.

Am fünften Spieltag wartet auf den TSV Moorenweis der bislang wohl größte Prüfstein der noch jungen Bezirksliga-Saison. Am Mittwoch um 19.30 Uhr empfängt der Tabellenzweite in der Schreinerei-Sigl-Arena den TSV Gilching. Gegen den Tabellenvierten will der Aufsteiger seine makellose Heimbilanz verteidigen und sich weiter in der Spitzengruppe festsetzen. TSV-Trainer Sebastian Baumert spricht vom „ersten großen Gegner“ in dieser Saison und schiebt den Gästen die Favoritenrolle zu. „Unser Minimalziel ist ein Punkt, aber natürlich wollen wir mehr“, sagt der Moorenweiser Coach.

Gilching war in der Saison 2023/24 aus der Landesliga abgestiegen und nimmt nun den dritten Anlauf auf die Rückkehr. Nach der 0:1-Auftaktniederlage beim SV Waldeck fand die Mannschaft von Trainer Christian Rodenwald schnell in die Spur. Es folgten zuletzt Siege gegen den FC Kosova (3:1), Deisenhofen II (5:1) und Garmisch (3:2).