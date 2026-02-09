Bisheriger Eintracht-Kapitän wechselt zu den Grasshoppers Zürich

Köhler war im Sommer 2024 an die Hamburger Straße gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Team. In 51 Pflichtspielen für Blau-Gelb erzielte er ein Tor und bereitete sechs weitere Treffer vor. In der Hinrunde führte er die Mannschaft als Kapitän auf das Feld und prägte das Auftreten der Löwen auch abseits des Rasens.

Wechselwunsch als Ausgangspunkt

Nach Angaben des Vereins hatte Köhler einen Wechselwunsch hinterlegt. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel erklärte, man habe sich daraufhin um eine zeitnahe Lösung bemüht: „Mit den Grasshoppers haben wir nun eine vernünftige Einigung erzielt. Wir haben die letzten Transfertage genutzt, um uns auf diesen Abgang vorzubereiten und sehen unseren Kader auch ohne Sven gut aufgestellt, um unser Saisonziel zu erreichen.“