Bisheriger Eintracht-Kapitän wechselt zu den Grasshoppers Zürich
Eintracht Braunschweig verliert Sven Köhler an die Schweizer Super League
Eintracht Braunschweig und Sven Köhler gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der 29-jährige Mittelfeldspieler schließt sich den Grasshoppers Zürich an und setzt seine Karriere in der Schweizer Super League fort. Damit verliert die Eintracht ihren bisherigen Kapitän noch während der laufenden Saison.
Köhler war im Sommer 2024 an die Hamburger Straße gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Team. In 51 Pflichtspielen für Blau-Gelb erzielte er ein Tor und bereitete sechs weitere Treffer vor. In der Hinrunde führte er die Mannschaft als Kapitän auf das Feld und prägte das Auftreten der Löwen auch abseits des Rasens.
Wechselwunsch als Ausgangspunkt
Nach Angaben des Vereins hatte Köhler einen Wechselwunsch hinterlegt. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel erklärte, man habe sich daraufhin um eine zeitnahe Lösung bemüht: „Mit den Grasshoppers haben wir nun eine vernünftige Einigung erzielt. Wir haben die letzten Transfertage genutzt, um uns auf diesen Abgang vorzubereiten und sehen unseren Kader auch ohne Sven gut aufgestellt, um unser Saisonziel zu erreichen.“
Der Transfer markiert einen personellen Einschnitt, zumal Köhler in sportlich anspruchsvollen Phasen als Führungsspieler voranging. Dennoch betont die Vereinsführung, auf den Abgang vorbereitet gewesen zu sein.
Neustart in der Schweiz
Für Köhler beginnt mit dem Wechsel nach Zürich ein neues Kapitel im Ausland. Die Schweizer Super League bietet dem Mittelfeldakteur eine neue sportliche Herausforderung – und die Möglichkeit, sich in einem anderen Umfeld zu beweisen.
Die Eintracht verabschiedet ihren bisherigen Kapitän mit guten Wünschen: Für seinen weiteren Weg in der Schweiz wünscht der Verein ihm alles Gute.