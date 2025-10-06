Bisher nur Regionalliga: FCB-Juwel für A-Nationalmannschaft nominiert

Von der 4. Liga direkt auf die große Bühne? Kennern der Regionalliga Bayern dürfte er schon aufgefallen sein: Felipe Chávez , 18-jähriges Offensivtalent des FC Bayern München. In der zweiten Mannschaft kam der Youngster bereits in der vergangenen Spielzeit und im zarten Alter von 17 zum Einsatz und erzielte drei Treffer für das Team von Coach Holger Seitz. In der laufenden Saison war er für die Amateure bisher achtmal am Ball und steuerte zum fulminanten 6:3-Sieg gegen den TSV Buchbach ein Tor bei.

Noch mehr Aufmerksamkeit hat er allerdings mit seinen Auftritten in der Youth League, der Champions League des Nachwuchsfußballs, erregt. Bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Chelsea gelang Chávez ein Doppelpack. Der Lohn für die gute Entwicklung des Youngsters: Der peruanische Verband hat ihn nun zur A-Nationalmannschaft eingeladen. Der 18-Jährige könnte nun, ohne bisher einen Pflichtspieleinsatz für die Profis des FC Bayern absolviert zu haben, sein Debüt in der A-Nationalmannschaft am kommenden Sonntag im Freundschaftsspiel gegen Chile geben.





Wer ist Felipe Chavéz eigentlich? Geboren wurde er am 10. April 2007 in Aichach an der Grenze zwischen Schwaben und Oberbayern. Sein Vater ist Peruaner, daher die Verbindungen in den Andenstaat an der Westküste Südamerikas. Zügig wurde deutlich, dass der kleine Felipe weiß, wie man mit der Kugel umgeht. Bereits früh wechselte er in den Nachwuchsbereich des FC Augsburg. Im Sommer 2019 entschloss er sich zusammen mit seinen Eltern für den Sprung in die Jugendabteilung des FC Bayern. Erst im Sommer dieses Jahres hat er einen langfristigen Vertrag beim Rekordmeister unterschrieben. Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus, gab Ende Juni bei der Vertragsverlängerung unter anderem zu Protokoll: "Pippo ist ein sehr spannendes Talent. Wir glauben an sein Potential im Profifußball."



Bei den Profis darf er bislang immer wieder mittrainieren. Cheftrainer Vincent Kompany ließ ihn im Testspiel im August gegen die Grasshoppers Zürich von Beginn an ran, auf seinen ersten Einsatz in der Liga, im Pokal oder in der Champions League muss er allerdings noch warten.