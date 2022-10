Bisher höchster Sieg der Viktoria

Am Windeck legte die Viktoria los wie die Feuerwehr. Die erste Duftmarke in der 2. Spielminute von Kevin Anderle konnte Keeper Schott noch entschärfen. In der 15. Minute wurde Sven Rayher im Strafraum zu Fall gebracht. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Torjäger Anderle souverän zur 0:1-Führung für den FC. In der 30. Spielminute konnte Tobias Friedel das 0:2 markieren. Sein als Flanke gedachter Ball schlug direkt im Gebälk der Spielvereinigung aus den “Ebern“ (Burbach) und den „Hasen“ (Pfaffenrot) ein. Das vorentscheidende 0:3 hatte Felix Kurz auf dem Fuß. Im Freilauf gegen den Heimtorwart entschärfte dieser jedoch den Abschluss unseres Spielführers. Bis dahin waren die Gastgeber vom eigenen Treffer so weit entfernt wie ein Neugeborenes von der Führerscheinprüfung.

Direkt nach dem Seitenwechsel war es eine Freistoßhereingabe von Dominik Barth, welche an Freund und Feind vorbei an den Pfosten segelte. Über diesen Umweg landete der Ball schlussendlich bei Tobias Friedel, der zum vorentscheidenden 0:3 einschoss. In der Folge war unser Keeper Micro Gretz hellwach und konnte einen Freilauf von der SpG zur Ecke klären. Die nächste nennenswerte Chance der Rothosen ergab sich durch einen Ball über die Kette der Hausherren. Kevin Anderles daraus hervorgegangene Hereingabe zum einschussbereiten Tobias Friedel ist jedoch so verhungert, dass man am liebsten eine Currywurst hinterhergeschmissen hätte. Beim 0:4 in der 69. Minute konnte sich erneut Kevin Anderle in die Torjägerliste eintragen. Vorbereiter war Felix Kurz, der seinen Gegenspieler narrte und den freien Anderle im Strafraum sah. Bei der nächsten Chance bediente Sven Rayher den eingewechselten Dominik Meinzer, dessen Versuch jedoch der Torwart zur Ecke klären konnte. Erst in der 89. Minute riss es die mitgereisten Fans wieder aus dem Sattel. Der ebenfalls eingewechselte Lukas Weitzenegger schickte per Außenristpass Meinzer auf die Reise, der sich außen durchtanken konnte und den freistehenden Lucas Merk anspielte. Merk hatte dann wenig Mühe aus der kalten Hose zum 0:5 einzuschieben. Den 0:6-Schlusspunkt setzte Emre Sarikan in der 91. Minute als er nach Eckball von Dominik Barth wie ein Schneemann agierte, die Rübe reinsteckte und das Ding souverän in die Maschen köpfte. Kurz danach beendete Schiedsrichter Yasin Gürbuz die Partie.