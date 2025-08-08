– Foto: FussballimFKHavelland

"Bisher haben wir einige Probespieler und sind im engen Austausch" FuPa-Teamcheck: Trainer Thomas Schulz vom SV Babelsberg 03 II über Kader, Ziele und Favoriten Verlinkte Inhalte LK West Brandenburg Babelsberg II Thomas Schulz

Der SV Babelsberg 03 II geht mit einer jungen, technisch starken Mannschaft in die neue Saison der Landesklasse West. Trainer Thomas Schulz äußert sich im FuPa-Teamcheck zu Vorbereitung, Kaderplanung und Saisonzielen – und erklärt, welche Teams er ganz oben erwartet.

Intensive Vorbereitung mit kleinen Hürden

Drei Wochen intensive Arbeit liegen hinter dem SV Babelsberg 03 II. Trainer Thomas Schulz zeigt sich mit dem Verlauf grundsätzlich zufrieden, benennt aber auch die Herausforderungen: „Wir haben jetzt in den ersten drei Wochen intensiv gearbeitet, jedoch sind einige Spieler noch in ihrer Heimat durch die Sommerferien, sodass nicht alle Spieler auf demselben Stand sind.“ Die unterschiedliche Trainingsbeteiligung in der Urlaubszeit macht es derzeit schwer, alle auf ein einheitliches Level zu bringen.

Suche nach Verstärkungen läuft weiter

Klar ist für Schulz, dass der Kader punktuell noch verbessert werden muss. „Wir sind noch auf der Suche nach Verstärkungen, vor allem im Tor und im Bereich der Defensive“, betont er. Dabei steht die Tür für Neuzugänge weiterhin offen: „Es wird sich im Laufe der nächsten Wochen zeigen, ob noch jemand dazukommen wird, bisher haben wir einige Probespieler und sind im engen Austausch. Mal schauen, was noch passiert.“ Schmerzhafter Abgang kurz vor dem Start

Personell gab es vor Beginn der Vorbereitung einen Rückschlag. „Leider mussten wir den Weggang von Jonas Harwart kurz vor dem Start der Vorbereitung noch hinnehmen, da dieser aufgrund seiner Trainertätigkeit den Weg nach Cottbus angetreten hat.“ Abgesehen von diesem Verlust konnte der Verein jedoch die Mannschaft zusammenhalten. „Ansonsten konnten wir den Kader gut zusammenhalten und gehen von keinen weiteren Abgängen aus“, erklärt Schulz.