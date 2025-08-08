Der SV Babelsberg 03 II geht mit einer jungen, technisch starken Mannschaft in die neue Saison der Landesklasse West. Trainer Thomas Schulz äußert sich im FuPa-Teamcheck zu Vorbereitung, Kaderplanung und Saisonzielen – und erklärt, welche Teams er ganz oben erwartet.
Intensive Vorbereitung mit kleinen Hürden
Drei Wochen intensive Arbeit liegen hinter dem SV Babelsberg 03 II. Trainer Thomas Schulz zeigt sich mit dem Verlauf grundsätzlich zufrieden, benennt aber auch die Herausforderungen: „Wir haben jetzt in den ersten drei Wochen intensiv gearbeitet, jedoch sind einige Spieler noch in ihrer Heimat durch die Sommerferien, sodass nicht alle Spieler auf demselben Stand sind.“ Die unterschiedliche Trainingsbeteiligung in der Urlaubszeit macht es derzeit schwer, alle auf ein einheitliches Level zu bringen.
Suche nach Verstärkungen läuft weiter
Klar ist für Schulz, dass der Kader punktuell noch verbessert werden muss. „Wir sind noch auf der Suche nach Verstärkungen, vor allem im Tor und im Bereich der Defensive“, betont er. Dabei steht die Tür für Neuzugänge weiterhin offen: „Es wird sich im Laufe der nächsten Wochen zeigen, ob noch jemand dazukommen wird, bisher haben wir einige Probespieler und sind im engen Austausch. Mal schauen, was noch passiert.“
Schmerzhafter Abgang kurz vor dem Start
Personell gab es vor Beginn der Vorbereitung einen Rückschlag. „Leider mussten wir den Weggang von Jonas Harwart kurz vor dem Start der Vorbereitung noch hinnehmen, da dieser aufgrund seiner Trainertätigkeit den Weg nach Cottbus angetreten hat.“ Abgesehen von diesem Verlust konnte der Verein jedoch die Mannschaft zusammenhalten. „Ansonsten konnten wir den Kader gut zusammenhalten und gehen von keinen weiteren Abgängen aus“, erklärt Schulz.
Junge Mannschaft mit klarer Spielidee
Der Trainer sieht in der Zusammensetzung seines Teams vor allem eine große Stärke: „Wir sind weiterhin eine junge, technisch gut ausgebildete Mannschaft, die den spielerischen Ansatz wählt.“ Für Schulz ist dieser Stil ein entscheidender Faktor, um sich in der Liga zu behaupten. Die Entwicklung der jungen Spieler steht dabei ebenso im Fokus wie das Einspielen eines funktionierenden Mannschaftsgefüges.
Klares Ziel: Einstelliger Tabellenplatz
Nach der vergangenen Saison formuliert Schulz eine ambitionierte, aber realistische Vorgabe: „Ein einstelliger Tabellenplatz sollte nach der letzten Saison unser Ziel sein. Wir wollen vor allem eine Heimstärke entwickeln.“ Gerade vor heimischem Publikum möchte der SV Babelsberg 03 II mehr Punkte holen und sich als schwer zu bespielender Gegner etablieren.
Mehrere Teams im Titelrennen
Auf die Frage nach den Favoriten für die Meisterschaft legt sich Schulz nicht auf einen klaren Titelkandidaten fest. „Das ist nicht so einfach zu sagen, aber wir gehen schon davon aus, dass Perleberg, Babelsberg 74 und auch Schenkenberg ganz oben mitspielen werden.“ Für den SV Babelsberg 03 II bedeutet dies, dass jeder Punktgewinn gegen diese Gegner doppelt wertvoll sein könnte.
Kapitänsfrage noch offen
Eine Personalentscheidung steht noch aus: Wer die Kapitänsbinde in der kommenden Saison tragen wird, ist noch nicht final bestimmt. „Dies wird in Kürze noch entschieden“, verrät Schulz. Klar ist: Der neue Kapitän soll nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein Vorbild für die junge Mannschaft sein.