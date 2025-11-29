Bisher erst drei Anmeldungen: FSA sucht nach Futsal-Teilnehmern Aus dem Verband +++ Das Interesse an der Futsal-Landesmeisterschaft der Männer halt sich stark in Grenzen

Acht Teilnehmer zählte die Futsal-Landesmeisterschaft der Männer in der vergangenen Saison, immerhin sechs im Jahr davor. Das Interesse für die Titelkämpfe in diesem Winter hält sicher allerdings stark in Grenzen. Erst drei Anmeldungen konnte der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) bisher vermelden.

"Das Hallen-Highlight findet am Samstag, den 31. Januar 2026, in Bernburg oder Schönebeck statt. Noch sind Startplätze verfügbar. Teams können sich bis zum 30.11.2025 für die Landesmeisterschaft anmelden", schrieb der FSA auf seiner Homepage. Die Meldungen können dabei über Frank Krella (Ausschussvorsitzender Freizeit- und Breitensport) oder im DFBnet (unter Vereinsmeldebogen Hallenturnier (Futsal)) erfolgen.

Titelverteidiger TuS Schwarz-Weiß Bismark, der vorherige Titelträger SV Lokomotive Jerichow und der VfB Germania Halberstadt II haben sich bis dato angekündigt. Um weitere Teams für die Futsal-Meisterschaft zu gewinnen, hat der Landesverband am Freitag noch einmal zur Teilnahme aufgerufen.

Fünf Startplätze sind für die Futsal-Meisterschaft noch zu vergeben. "Spannend für Nachwuchsabteilungen: Auch U 19-Mannschaften können sich auch für das Turnier anmelden", schrieb der FSA in der Hoffnung, dass sich noch weitere Teilnehmer finden.

