Bischofswerdaer FV fordert Spitzenreiter VfL Halle heraus

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr SC Freital SC Freital VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 14:00 PUSH

Der SC Freital geht mit viel Selbstvertrauen in den vierten Spieltag. Das 3:0 beim Aufsteiger Lok Stendal war ein klares Statement: Jonas Adler, Bruno Schiemann und Moritz Herold sorgten für die Treffer. Besonders beeindruckend war die defensive Stabilität, die kein Gegentor zuließ. Gegner VfB Empor Glauchau geht nach dem packenden 4:3-Heimsieg gegen Rudolstadt ebenfalls mit Rückenwind in die Partie. Doppelpacker Jonas Mack und Fabio Anger waren die Garanten des Sieges. Beide Teams stehen mit sechs Punkten gleichauf im oberen Drittel der Tabelle. ---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 PUSH

Der VFC Plauen zeigte am vergangenen Spieltag beim 2:1-Erfolg in Wernigerode Kampfgeist und Effizienz. Lenny Plank und Amaar Yousaf Hussain sorgten für den Auswärtssieg, der den Absteiger zurück in die Spitzengruppe brachte. Nun wartet mit Union Sandersdorf ein Gegner, der zuletzt gegen Krieschow trotz früher Führung mit 1:3 unterlag. Kai Wonneberger brachte sein Team zunächst in Führung, ehe Krieschow das Spiel drehte. Beide Mannschaften wollen im direkten Duell den Anschluss an die Topplätze wahren. ---

Der VfB Krieschow festigte mit dem 3:1-Erfolg in Sandersdorf seine Rolle als Topteam der Liga. Steve Zizka, Aaron Stephan und Miguel Pereira Rodrigues erzielten die Tore, auch wenn Zizka kurz vor Schluss vom Punkt scheiterte. Der Gegner aus Heiligenstadt hat nach drei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto und kassierte zuletzt ein 0:3 gegen Auerbach. Besonders defensiv muss der Aufsteiger sich steigern, um gegen den Favoriten aus Krieschow bestehen zu können. ---

Der VfB Auerbach holte sich mit dem 3:0-Erfolg in Heiligenstadt den ersten Saisonsieg und verschaffte sich etwas Luft im Tabellenkeller. Ondrej Brejcha, Felix Hache und Yannic Voigt sorgten für den Befreiungsschlag. Nun wartet mit dem RSV Eintracht 1949 ein unangenehmer Gegner, der zuletzt zu Hause ein 1:1 gegen Halberstadt erkämpfte. Dominik Kruska traf nach frühem Rückstand, und das Team steht nach drei Spielen noch ungeschlagen da. Auerbach will den Heimvorteil nutzen, während die Eintracht ihre Serie fortsetzen will. ---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt FC Grimma FC Grimma 14:00 live PUSH

Der VfB Germania Halberstadt musste sich am vergangenen Wochenende beim 1:1 in Stahnsdorf mit einem Punkt begnügen. Trotz des frühen Treffers von Pascal Hackethal reichte es am Ende nicht zum dritten Saisonsieg. Jetzt geht es gegen den FC Grimma, der mit drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 2:12 einen Fehlstart hingelegt hat. Auch das 1:3 gegen Halle am vergangenen Spieltag offenbarte die Schwächen in der Defensive. Halberstadt ist klarer Favorit, muss aber Geduld mitbringen, um den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. ---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 14:00 PUSH

Der VfL Halle 1896 bringt viel Schwung mit. Der 3:1-Erfolg in Grimma, bei dem Jegor Jagupov mit einem Doppelpack glänzte, katapultierte das Team an die Tabellenspitze. Gegner Bischofswerdaer FV 08 brachte beim 1:1 gegen Budissa Bautzen zumindest einen Punkt nach Hause, steht mit vier Zählern aber im Mittelfeld. Für die Schiebocker wird es entscheidend sein, gegen die treffsichere Offensive der Hallenser stabil zu stehen. ---

Budissa Bautzen spielte zuletzt 1:1 beim Bischofswerdaer FV 08, konnte aber nicht ganz an die überzeugenden Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Mit vier Punkten ist der Saisonstart solide, doch gegen den Aufsteiger Lok Stendal ist ein Sieg fest eingeplant. Die Gäste stecken nach drei Niederlagen und ohne Tor tief im Tabellenkeller und mussten am vergangenen Spieltag ein 0:3 gegen Freital hinnehmen. Bautzen hat die Chance, sich mit einem Erfolg wieder in die obere Tabellenhälfte zu schieben. ---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt FC Einheit Wernigerode Wernigerode 14:00 PUSH