– Foto: Achim Freund

Bischofswerdaer FV 08 und FSV Budissa Bautzen trennen sich 1:1 NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 3. Spieltags Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd VFC Plauen Lok Stendal Halberstadt Auerbach + 12 weitere

Der 3. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd begann mit einem echten Derby-Kracher. Vor 568 Zuschauern lieferten sich der Bischofswerdaer FV 08 und der FSV Budissa Bautzen ein intensives Duell, das am Ende mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Die Gäste aus Bautzen erwischten den besseren Start in die Partie und setzten die Hausherren früh unter Druck. In der 36. Minute belohnten sie sich: Julien Hentsch traf zum 0:1. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause. In der 69. Minute traf Luis Bürger zum umjubelten 1:1-Ausgleich. Am Ende blieb es jedoch bei der Punkteteilung. ---

Heiligenstadt (Platz 13, 1 Punkt) holte zuletzt beim 2:2 in Sandersdorf den ersten Zähler. Nun kommt Auerbach (Platz 15, 0 Punkte), das nach zwei Niederlagen noch ohne Tor ist. Für den Aufsteiger bietet sich die Chance, vor eigenem Publikum den ersten Dreier einzufahren. Auerbach steht früh unter Druck und braucht Punkte, um den Fehlstart zu reparieren. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 PUSH

Aufsteiger Empor Glauchau (Platz 12, 3 Punkte) überraschte mit dem 1:0 in Plauen. Jetzt wartet Spitzenreiter Rudolstadt (Platz 1, 6 Punkte), der beide Partien gewann und zuletzt Stendal mit 2:0 schlug. Ein echter Härtetest für Glauchau; Rudolstadt kann mit einem weiteren Erfolg die makellose Bilanz festigen. ---

Morgen, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 live PUSH

Union Sandersdorf (Platz 5, 4 Punkte) teilte sich beim 2:2 mit Heiligenstadt die Zähler, Krieschow (Platz 7, 3 Punkte) unterlag daheim Wernigerode 1:2. Im direkten Duell geht es darum, oben dranzubleiben. Sandersdorf kann mit einem Heimsieg an die Spitze heranrücken, Krieschow will die schnelle Korrektur des Rückschlags. ---

Lok Stendal (Platz 14, 0 Punkte) wartet nach zwei Niederlagen weiter auf den ersten Zähler; zuletzt gab es ein 0:2 in Rudolstadt. Freital (Platz 10, 3 Punkte) verlor 1:2 gegen Bischofswerda. Für den Aufsteiger ist die Partie ein frühes Schlüsselspiel, um den Anschluss herzustellen. Freital peilt auswärts die Rückkehr in die Spur an. ---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr FC Grimma FC Grimma VfL Halle 1896 VfL Halle 96 14:00 live PUSH

Grimma (Platz 16, 0 Punkte) kommt vom klaren 0:7 in Bautzen und hat nach zwei Spielen 1:9 Tore – Wiedergutmachung ist Pflicht. Halle (Platz 3, 4 Punkte) lieferte beim 4:4 gegen den RSV ein Spektakel. Die Vorzeichen sind klar: Der VfL will oben angreifen, Grimma braucht vor heimischem Publikum Stabilität und die ersten Punkte. ---

In Stahnsdorf trifft der RSV Eintracht 1949 (Platz 4, 4 Punkte) auf Germania Halberstadt (Platz 2, 6 Punkte). Der RSV bewies beim 4:4 in Halle Moral, Halberstadt siegte 1:0 gegen Auerbach und ist weiter ohne Punktverlust. Ein Topduell mit Tabellenwirkung: Mit einem Heimsieg kann der RSV zur Spitze aufschließen, Halberstadt könnte die perfekte Serie ausbauen. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode VFC Plauen VFC Plauen 15:00 PUSH