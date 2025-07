Bischofsmais verpatzt Comeback - Mauth im halben Dutzend

Am 19. Juli 2025 fand im Sportplatz Oberdiendorf das mit Spannung erwartete Bezirksliga-Ost-Duell zwischen der Heim-Mannschaft TSV-DJK Oberdiendorf und dem SV Bischofsmais statt. Nach einem nervösen Beginn, in dem beide Teams bereit waren, übernahm Oberdiendorf schnell das Kommando. In der 20. Minute gelang Simon Stemplinger das erste Tor des Spiels, als er nach einem Freistoß den Ball im Netz versenkte. Bischofsmais hatte zwar gute Chancen, wie die von Sebastian Ebner in der 35. Minute, doch der Ausgleich blieb ihnen verwehrt. Nach der Halbzeitpause zeigte Oberdiendorf seine Dominanz erneut, als Fabian Schwarz in der 61. Minute nach einer kurz ausgeführten Ecke das zweite Tor erzielte. Nur drei Minuten später erhöhte Schwarz auf 3:0, indem er einen perfekt quergelegten Ball ins kurze Eck schoss. Den Schlusspunkt setzte Jonas Mauritz in der 65. Minute mit dem vierten Treffer. Oberdiendorf war dem fünften Tor nahe, doch der Schlusspfiff verhinderte weitere Treffer. Ein überzeugender Start in die Saison für die Gastgeber

Lorenz Kern (Sportlicher Leiter, Bischofsmais): "Oberdiendorf war die ersten 20 Minuten klar überlegen. Nach dem Gegentor kamen wir besser ins Spiel und hatten auch die ein oder andere gute Chance. Nach einer stunde hatten wir ganz schlechte 10 Minuten mit den drei Gegentoren und Oberdiendorf ließ danach nichts mehr anbrennen. Verdiente Niederlage."