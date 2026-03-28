Bischofsmais schlägt R`felden - Torfestival in Hutthurm & Waldkirchen

Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): „Es war ein ausgeglichenes Spiel auf schwierigen Platzverhältnissen. Beide Mannschaften hätten das Spiel für sich entscheiden können. Letztendlich ist es ein Punktgewinn, der uns vielleicht etwas mehr hilft, weil wir den direkten Vergleich auf unserer Seite behalten. Trotzdem hatten wir uns mehr vorgenommen.“

Stefan Winter (1. Vorstand SV Hutthurm): „In der ersten Halbzeit konnten wir die Partie über weite Strecken offen gestalten, auch wenn der Gegner leichte Feldvorteile hatte. Mit dem Halbzeitpfiff sind wir dann durch einen Distanzschuss mit 0:1 in Rückstand geraten. Nach der Pause war Grainet die spielbestimmende Mannschaft und hat die heutige Überlegenheit konsequent genutzt, um das Ergebnis auszubauen. Erst beim Stand von 0:5 ist uns der Ehrentreffer gelungen, ehe die Gäste den Schlusspunkt zum 1:6 gesetzt haben."

Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): „Wir waren in der ersten Halbzeit feldüberlegen und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Hutthurm hat auf dem engen Kunstrasenplatz gegen den Ball sehr gut gearbeitet, sodass wir uns nur wenige Torchancen herausspielen konnten. Mit dem Halbzeitpfiff gelang uns durch einen Distanzschuss von Fürst Andreas die Führung. Dieser Treffer war für den weiteren Spielverlauf Gold wert. In der zweiten Halbzeit haben wir dann innerhalb weniger Minuten durch schön herausgespielte Tore das Spiel entschieden. Unterm Strich war es ein absolut verdienter Sieg und eine erneut sehr starke Leistung unserer Mannschaft.“







Thomas Anetzberger (sportlicher Leiter TSV-DJK Oberdiendorf): „Zunächst einmal möchte ich unserer Mannschaft ein großes Kompliment machen. Im Vergleich zur Vorwoche haben wir uns im Einsatz, im Kampfeswillen und in der Leidenschaft deutlich gesteigert. Die erste Halbzeit war weitgehend ausgeglichen, mit nur wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit haben wir nach der Roten Karte und in Unterzahl alles reingeworfen. Dabei mussten wir einige brenzlige Situationen überstehen, hatten in den entscheidenden Momenten auch das nötige Glück auf unserer Seite. Am Ende ist es ein verdienter Punktgewinn, den wir uns gegen eine sehr spielstarke Mannschaft hart erkämpft haben.“





