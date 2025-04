Bischofsmais bleibt auf dem Boden: »Möglichst lang vorn dabei bleiben«

Abteilungsleiter Jürgen Zaglauer (von links) und Vorstand Alfons Graf mit den beiden Neuzugängen Robin Zellner und Alexander Gerl sowie dem Trainer-Duo Marco Eder und Marco Kolmer.

Der SV Bischofsmais erlebt aktuell eine der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte. Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr ließ sich die Truppe um Kapitän Michael Pfeffer auch vom verpassten Aufstieg via Relegation nicht aus der Bahn werfen und mischt in der Kreisliga Straubing auch in dieser Saison wieder ganz vorne mit. Durch den eindrucksvollen 5:2-Erfolg beim bisherigen Tabellenführer SpVgg Plattling übernahm der SVB am vergangenen Samstag sogar Platz eins und könnte sich nach exakt 20 Jahren nun den Traum von der Rückkehr in die Bezirksliga erfüllen. Unabhängig davon hat der Verein aber die Weichen für die kommende Spielzeit bereits gestellt. So bleibt das Trainer-Duo Marco Eder und Marco Kolmer auch weiterhin auf der Kommandobrücke, dazu stehen mit Alexander Gerl (23, SV 22 Zwiesel) und Robin Zellner (19, SpVgg GW Deggendorf) bereits zwei vielversprechende Neuzugänge fest.

"Mit Marco Eder und Marco Kolmer haben wir bereits im November um eine weitere Saison verlängert. Die beiden leisten sowohl auf als auch neben dem Platz sehr gute Arbeit und sind innerhalb der Mannschaft äußerst beliebt. Deshalb war die Verlängerung reine Formsache", berichtet der sportliche Leiter Lorenz Kern.



"Die Zusammenarbeit mit den Vereinsverantwortlichen und im Trainerteam mit meinem "Co" Marco Kolmer, TW-Trainer Mich Kölbl und Reserve-Trainer Christoph Fischer ist sehr harmonisch. Die Mannschaft hat einen guten Mix aus zahlreichen jungen Talenten und erfahrenen Spielern. Wir sind nach wie vor sehr motiviert, uns weiter zu verbessern und zu entwickeln", ergänzt Spielertrainer Eder, der den SVB bereits seit 2018 betreut und trotz seiner mittlerweile 42 Lenze nach wie vor ein Leistungsträger ist. In der laufenden Runde konnte der Angreifer, der sich zumeist als Joker einsetzt, bereits sechs Treffer verbuchen. Mit Matej Stefl (17 Tore), Sebastian Ebner (15) und dem langzeitverletzten Petr Prucha (14) stellt der Klub zudem die drei (!) besten Torschützen der Liga.







Trotz der sportlich hervorragenden Lage ruhen sich die Verantwortlichen nicht auf den Lorbeeren aus und planen bereits eifrig die Planungen für die Saison 2025/26. Hier konnte man bereits zwei hoffnungsvolle Neuzugänge an Land ziehen. Offensivakteur Alexander Gerl kommt vom Kreisklassisten SV 22 Zwiesel, für den er seit 2019 in 93 Spielen beachtliche 74 Treffer erzielen konnte. Defensivmann Robin Zellner bestritt für die SpVgg GW Deggendorf in der vergangenen Runde 18 Landesliga-Einsätze, konnte aufgrund einer schweren Knieverletzung im März 2024 jedoch kein Spiel mehr bestreiten. Dennoch hat er schon jetzt seinen Pass nach Bischofsmais gelegt.