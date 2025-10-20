Bischmisheim gegen Siersburg mit starker Leistung

Der Bischmisheimer Freddy Finkler zeigte beim 5:1-Sieg gegen Siersburg eine ganz starke Leistung – Foto: Nils Jung, Andreas Zehren

FV Bischmisheim – FV Siersburg 5:1 (4:1)

Normalerweise sind ja „Rehböcke“ Tiere, die sich vegetarisch ernähren. Doch da gibt es noch eine Sorte Rehböcke, nämlich die Bischmisheimer Fußballer, die im Saarbrücker Kreis unter diesem Namen bekannt sind. Und die haben am Sonntag kräftig zugebissen. Mit einem Sturmlauf überraschten die Gastgeber das Team von der Burg mit überfallartigen Angriffen, zumeist über die rechte Angriffsseite. „Damit haben wir gerechnet, weil rechts die Sahneseite der Bischmisheimer ist. Doch die Jungs haben wohl nicht so recht zugehört“, war dann auch FVS-Trainer Heiko Kind nicht mit dem einverstanden, was seine Abwehr da auf den Platz brachte.

So nahm das Unheil schnell seinen Lauf. Bereits in der fünften Minute ging es über die rechte Seite ab, der Ball kam in die Mitte, dort stand Robin Mordiconi und drückte den abprallenden Ball über die Linie. Nach dem gleichen Muster fiel der zweite Treffer. Eric Fuhr ging über rechts durch, passte auf Yves Oberhausen, der das Leder mit Schmackes aus 13 Metern ins Netz nagelte. Da waren 18 Minuten gespielt. Weiter ging die Bischmisheimer Torejagd: Nur fünf Minuten später gab es eine Ecke, in der Mitte durfte Max Klingler unbehindert zum Kopfball gehen – 3:0. Doch das war es noch nicht, denn in der 39. Minute sorgte erneut Oberhausen nach Vorarbeit von Carsten Jüptner für den vierten Treffer. Kurz vor der Pause dann ein Lebenszeichen der Siersburger. Nach schönem Solo kam Lukas Staretzek aus 16 Metern zum Schuss und der Ball landete in der rechten Ecke des Bischmisheimer Tores. In der Kabine der Siersburger schwoll der Lautstärken-Pegel in der Pause hörbar an. Danach zeigten sich die Spieler des FVS bedeutend aggressiver und hatten durch Fabio Groß eine Riesenchance zum 2:4, die jedoch Freddy Finkler mit akrobatischer Grätsche von der Linie kratzte. Nach 72 Minuten dann die endgültige Entscheidung. Jüptner traf nach Vorarbeit von Mordiconi zum 5:1.