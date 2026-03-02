Bischmisheim beendet Geislauterns Traumserie Landesliga Südwest: FV Bischmisheim – SV Geislautern 5:2 (3:1) von Roland Quinten · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

Yves Oberhausen traf gegen Geislautern schon in der ersten Minute. – Foto: Alexander Brosius

Es war für die Rehböcke ein Tag zum Zungeschnalzen. Mit 5:2 (3:1) schlug die stark aufspielende Heimmannschaft einen Gegner, der mit der Empfehlung einer 17 Spiele langen Serie ohne Niederlage ins Allment gekommen war.

Bereits in der ersten Minute nahm das Unheil für Geislautern seinen Lauf. Yves Oberhausen kam im Mittelfeld an den Ball, machte sich auf Richtung Tor, umkurvte Geislauterns Abwehrspieler wie Slalomstangen und schob aus zehn Metern flach ein. Jubel bei der Heimelf, ungläubiges Kopfschütteln bei Geislautern. Doch Geislautern antwortete: Zwei Minuten später versuchte es Jannic Müller mit einem Lupfer, doch Florian Schworm war zur Stelle. Schworm ist eigentlich Torwarttrainer beim FV 09, an diesem Sonntag aber stand er in der Kiste, da Stammtorwart Francesco Migliara fehlte. Dann kam der erste Auftritt von Neuzugang Zinedin Osmanagic. In der neunten Minute war er zur Stelle und vollendete zum 2:0. Nach dem Tor versuchte Lars Anton, der Spielertrainer des SVG, lautstark seine Mannschaft wachzurütteln, doch ohne Erfolg. Nach einer Ecke für den FV drückte der aufgerückte Abwehrchef Daniel Diener den Ball aus kurzer Distanz zum 3:0 über die Linie. Da waren gerade einmal 16 Minuten gespielt. Dann schaltete Bischmisheim einen Gang runter und die Gäste aus dem Warndt wurden besser. Routinier Thomas Geibig erzielte in der 28. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern das 1:3. Doch die bessere Phase der Gäste wurde schnell unterbrochen. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Jannic Müller nach seinem Ballverlust an der Mittellinie energisch nach. Bei seiner Grätsche von der Seite erwischte Müller auch seinen Bischmisheimer Gegenspieler. Schiedsrichterin Paula Mayer, die mit einer guten Leistung aufwartete, zückte den roten Karton. Das war hart, aber vertretbar. Anschließend ging es in die Pause.

Die ersten Minuten nach Wiederanpfiff passierte nicht viel. Nach einer guten Stunde entschied Mayer nach Foul im Bischmisheimer Sechzehner auf Elfmeter für den SVG. Anton trat an und versenkte die Kugel zum 2:3. Die zahlreichen mitgereisten Geislauterer Fans glaubten an ein Comeback ihres Teams. Doch der Glaube währte nicht lange. Osmanagic war in der 64. Minute zur Stelle und schaffte das 4:2. Wenig später holte sich Dominic Demmer noch eine Zehn-Minuten-Strafe ab, so dass Geislautern in doppelter Unterzahl agierte. Eine Viertelstunde vor Schluss war es erneut Osmanagic, der mit seinem dritten Treffer die letzten Zweifel beseitigte. Jan Hauser, der Trainer des SV Geislautern, war angefressen: „So kannst du hier nicht spielen. Ich habe den Gegner vorher noch beobachtet und der Mannschaft klar gemacht, was uns erwartet. Dann liegst du nach einer Viertelstunde 3:0 hinten, kriegst eine rote Karte und die Messe ist gelesen. Glückwunsch an Bischmisheim zu einer guten Leistung und einem hochverdienten Sieg. Wir haben ein Spiel verloren, nicht die Meisterschaft.“