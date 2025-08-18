Bischesse Zwo dominiert !

In der ersten Halbzeit bestimmte "Bischesse Zwo" klar das Geschehen. Die Gäste aus Treschklingen/Babstadt/Ehrstädt versuchten vor allem mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Alle Großchancen des TSV blieben jedoch ungenutzt, oder der letzte entscheidende Pass wollte einfach nicht ankommen. Folgerichtig ging es torlos mit 0:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel knüpften die Gastgeber an die gute Leistung an und belohnten sich schließlich mit dem verdienten 1:0. Nachdem sich Chris Dolch über die linke Seite durchtankte musste Elias Greiner die Kugel nur noch über die Linie drücken (56.) Die Partie verlor danach etwas an Tempo, ehe Dominik Heer nach Vorlage von Simon Bauer in der 70. Minute mit einem Geistesblitz den gegnerischen Torhüter in klassischer Stürmer-Manier überlupfte und auf 2:0 erhöhte. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Nur sechs Minuten später erzielten sie durch David Hirschmann mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 30 Metern den Anschlusstreffer. Danach setzte sich die SpG in der Hälfte des TSV fest und erhöhte den Druck. In der 88. Minute sorgte jedoch John Paul Bride (Assist: Amadeus Kern) mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte schließlich Chris Dolch in der Nachspielzeit (Assist: Amadeus Kern) nachdem er in der regulären Spielzeit einige Großchancen liegen ließ. Fazit: Der TSV Neckarbischofsheim II zeigte über weite Strecken eine dominante Leistung und sicherte sich am Ende einen verdienten Heimsieg.