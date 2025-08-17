Bischesse überrascht !

Die erste Hälfte verlief sehr zäh und weitestgehend ausgeglichen, bei hoher Temperatur konnte sich kein Team entscheidende Vorteile verschaffen. Während die Gäste viel „klein, klein“ spielten konzentrierte sich die Paulmann/Hotel-Elf auf das etwas einfachere, geradlinigere Spiel. Die ganz großen Torchancen blieben Hüben wie Drüben aber noch aus. Das sollte sich in den zweiten 57 (!) Minuten grundlegend ändern. Die hoch favorisierten Gäste wurden in ihren Aktionen immer ungeduldiger und die Körner gingen aus. Der designierte Abstiegskandidat dagegen erarbeitete sich Grosschancen im Minutentakt, doch weder Schulz (67.), Laber (76.) noch Hotel (78., 85.) konnten sich und ihr Team belohnen. Erst Chris Dolch, der erst in der 80. Minute eingewechselt wurde, erlöste seine rot-weißen Farben mit seinem „Gold-Köpfchen-Tor des Tages“ ! Unterm Strich ein hoch verdienter erster Saisonsieg der, bei allem Respekt vor dem Gegner, um 2-3 Tore hätte höher ausfallen können wenn nicht sogar müssen !