Bischesse gelingt ein Königstransfer

Der TSV Neckarbischofsheim sorgt in der Winterpause für ein echtes Ausrufezeichen: Fatih Kara (28), einer der torgefährlichsten Spieler im Sinsheimer Fußballkreis, schließt sich dem Kreisligisten an. Der kreative Mittelfeldspieler kommt mit beeindruckender Bilanz vom Landesligisten Türkspor Eppingen – und bringt reichlich Offensivpower in den Bischesser Kader.

Kara machte sich in den vergangenen beiden Spielzeiten mit spektakulären Auftritten einen Namen. In der Saison 2023/24 erzielte er 49 Tore und 22 Assists, eine Quote, die selbst in höheren Ligen Seltenheitswert hat. Auch im darauffolgenden Jahr war Kara Dreh- und Angelpunkt des Türkspor-Spiels: 34 Treffer und 11 Vorlagen führten den Verein zu zwei Aufstiegen in Serie – eng verbunden mit dem Namen Fatih Kara.

TSV-Teamchef Herbert Heer, seit über vier Jahrzehnten eine prägende Figur im Verein, zeigt sich begeistert: "Nach einer so großen Fluktuation, wie wir sie zuletzt erlebt haben, war klar: Wir müssen ein starkes Signal setzen. Fatih Kara ist nicht nur ein Ausnahmespieler, sondern auch ein Typ, der uns helfen und andere mitreißen kann. Dieser Transfer ist ein Statement – und eine Einladung an weitere Spieler, Teil unseres Weges zu werden."