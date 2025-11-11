Bischesse gelingt ein Königstransfer

Der TSV Neckarbischofsheim sorgt in der Winterpause für ein echtes Ausrufezeichen: Fatih Kara (28), einer der torgefährlichsten Spieler im Sinsheimer Fußballkreis, schließt sich dem Kreisligisten an. Der kreative Mittelfeldspieler kommt mit beeindruckender Bilanz vom Landesligisten Türkspor Eppingen – und bringt reichlich Offensivpower in den Bischesser Kader.
Kara machte sich in den vergangenen beiden Spielzeiten mit spektakulären Auftritten einen Namen. In der Saison 2023/24 erzielte er 49 Tore und 22 Assists, eine Quote, die selbst in höheren Ligen Seltenheitswert hat. Auch im darauffolgenden Jahr war Kara Dreh- und Angelpunkt des Türkspor-Spiels: 34 Treffer und 11 Vorlagen führten den Verein zu zwei Aufstiegen in Serie – eng verbunden mit dem Namen Fatih Kara.
TSV-Teamchef Herbert Heer, seit über vier Jahrzehnten eine prägende Figur im Verein, zeigt sich begeistert: "Nach einer so großen Fluktuation, wie wir sie zuletzt erlebt haben, war klar: Wir müssen ein starkes Signal setzen. Fatih Kara ist nicht nur ein Ausnahmespieler, sondern auch ein Typ, der uns helfen und andere mitreißen kann. Dieser Transfer ist ein Statement – und eine Einladung an weitere Spieler, Teil unseres Weges zu werden."
Mit diesem Transfer beweist der TSV Neckarbischofsheim, dass auch vermeintliche Abstiegskandidaten ehrgeizige Ziele verfolgen. Für die Fans dürfte die Rückrunde nun deutlich spannender werden – denn wenn Kara sein Spiel aufzieht, ist auf allen Sportplätzen der Sinsheimer Kreisliga etwas möglich.