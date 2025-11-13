Bis zur Winterpause erfolgreich bleiben

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken startet am Sonntag bereits die Rückrunde in der Regionalliga Südwest. Das Team von Trainer Taifour Diane spielt um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Lindenstr. gegen den aktuellen Tabellendritten 1. FC Riegelsberg. Die Gastgeberinnen liegen sieben Punkte zurück. "Wir wollen den abstand weiter vergrößern, dann wäre wahrscheinlich nur noch Elversberg mit fünf Punkten Abstand unser Konkurrent. Es ist wieder ein Derby, die Spielerinnen kennen sich, es wird kaum geheimnisse geben. Wir sind gut drauf, haben einen Lauf und wollen den auch in Riegelsberg fortsetzen. Dann ist es egal, wie die anderen spielen, dann sind wir auch in der Winterpause vorne. Wir sind ja schon Herbstmeister", hätte der Trainer auch nichts dagegen, den "Wintermeister-Titel" zu holen. Spielführerin Lena Ripperger ist am Anfang der Woche wieder ins Training eingestiegen, Diane will abwarten, wie sie sich bis zum Sonntag entwickelt. Die Langzeitverletzten Patricia Chladekova und Marie Steimer fehlen weiterhin.