Bis zum Schluss umkämpfte Partie endet mit einem glücklichen Sieger

Schon früh war klar das Seefeld alles daran legen würde dieses Spiel in ihre Wege zu leiten. Man verweigerte dem FCA eine Kabine und so musste man warten bis das zuvor spielende Team vom FC Wald nach seinem Spiel die Kabine räumte. Das Spielende der vorherigen Partie war 1:15 h vor Anpfiff. Seefeld 2 drängte darauf die Partie rechtzeitig anzupfeifen und der Schiedsrichter machte das Spiel fast ganz mit. Mikrige 15 Minuten bot der Schiedsrichter als Aufschub an. Ein Schiedsrichter der sich später auch noch zum Hauptdarsteller aufspielen wollte.

Das Spiel begann nach den Psychospielchen für beide Teams gut. Seefeld 2 konnte sich gekonnt durch Standards in gefährliche Abschlusssituationen bringen und der FC Zürich Affoltern probierte mit langen Bällen die Defensive des Heimteams zu überwinden. Viele Torchancen und viele Zweikämpfe waren das prägende Bild der ersten Halbzeit. In der 14. Minute, verzieh der Schiedsrichter einem Innenverteidiger (L. Massom) des FC Seefeld 2 eine rote Karte nach einer klaren Notbremse. R. Dionisio setzte sich nach einem langen Ball von S. Marques durch und wurde kurz vor dem 16er gelegt. In der 33. Minute kam der FC Seefeld 2 äusserst glücklich in Führung (L. Fleischer). Nach einem gut getretenen Freistoss hatte man das nötige Spielglück, und nach einer Billiardartigen Aktion prallte der Ball nach einem Klärungsversuch an den heran pirschenden Fleischer. Der Ball kullerte dann durch die Beine des Affoltemers Torhüters. Bis zum Ende der ersten Halbzeit passierte von beiden Seiten nicht mehr viel, da Seefeld 2 sich jetzt defensiveren Aufgaben widmete und Zürich Affoltern dem nichts entgegenzusetzen wusste.

Die Zweite Halbzeit startete eigentlich mit dem 2:0 in der 54. Minute durch den stark aufspielenden C. Schaub. Wieder durch einen gut gespielten Freistoss kam Schaub ganz alleine im Zentrum des 16ers zum Kopfball. Es fehlte an der Abstimmung in der Defensive des FCA. Umso näher man dem Schlusspfiff kam, umso mehr Druck konnte Affoltern aufbauen. Natürlich war Seefeld 2 jetzt nurnoch auf das Kontern bedacht, man führte schliesslich gegen den Tabellenführer. Nach einem Foul im 16er, kam Zürich Affoltern's S. Petkovic mit dem Elfmeter in der 74. Minute zum 2:1 Anschlusstreffer. Affoltern fehlte leider das quäntchen Glück und alle Abschlusschancen wurden pariert oder von den sich sehr aufopfernden Spieler des FCS 2 geblockt. Nach einem Klärungsversuch in der 87. Minute kam der pfeilschnelle S. Aregger in das Duell mit dem Torhüter des FCA G. Caputo. Der zweitere spielte denn Ball weg vom heranstürmenden Angreifer und zog an ihm vorbei. Der Stürmer liess sich ohne jeglichen Kontakt fallen und der Schiedsrichter entschied fälschlicherweise auf Gelb-Rote Karte für den Torhüter des FCA. Der Schiedsrichter ergötzte sich an den Fans im heimischen Lager und reagierte auf Trainer und Spieler des FCA ganz anders und viel aggressiver wie im Vergleich mit dem heimischen Staff und Spielern. Immer wieder nutze er die Möglichkeit Sprüche vor den Fans rauszulassen und sich vor ihnen zu profilieren.

Auch mit einem Spieler weniger, probierten die Affoltemer das Ergebnis zu drehen, doch war es ihnen heute nicht vergönnt.