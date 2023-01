"Bis zum Ende der Runde um die ersten Plätze mitspielen" FuPa Baden Wintercheck +++ SV Reihen

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Im Großen und Ganzen sind wir mit der gespielten Saison zufrieden. Anfang der Runde hatten wir Anlaufschwierigkeiten, aber gerade die letzten zehn Spiele mit acht Siegen und zwei Unentschieden haben uns dahin gebracht wo wir hinwollen, in die vordere Gruppe der Liga.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Felix Benz kommt vom SV Hilsbach. Ansonsten gibt es keine Veränderungen.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Es gibt immer was zu verbessern, aber an der Konstanz in unserem Spiel, immer an die Leistungsgrenze zu gehen, sind Punkte, die wir verbessern können.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Dass die SG Waibstadt so souverän spielt und an der Spitze steht, ist schon ein wenig überraschend. Obergimpern wurde vor der Runde sicherlich auch von den wenigsten so weit oben erwartet.