Bis zu fünf Aufsteiger aus den C-Klassen

REGION. Die Fußballsaison im Kreis Bad Kreuznach und darüber hinaus geht in den Endspurt der Saison 2024/25. Zum Stand der Dinge in Sachen Auf- und Abstiegsregelung hat sich Thomas Dubravsky Gedanken gemacht. Der Kreisvorsitzende hat deswegen die aktuelle Situation nochmals zusammengefasst.

Aus der Landesliga steigt sicher die SG Kirn/Kirn-Sulzbach in die Bezirksliga Nahe ab, somit kann es aus der Bezirksliga drei Absteiger geben. Würde der Zweitplatzierte von der Nahe-Bezirksliga (aktuell SG Weinsheim) ebenfalls aufsteigen, so reduziert sich die Zahl der Absteiger auf zwei. Jeder weitere Absteiger aus der Landesliga West (etwa FC Schmittweiler-Callbach und/oder TuS Hackenheim) an die Nahe erhöht wiederum die Zahl der Absteiger aus der Bezirksliga. Will heißen: Es steigen auf jeden Fall zwei Vereine aus der Bezirksliga Nahe (aktuell VfL Simmertal und SG Guldenbachtal) ab. Die Zahl kann sich bis auf vier (aktuell TSV Bockenau, VfR Bauholder) erhöhen.

Aus der A-Klasse Bad Kreuznach steigen mindestens zwei Vereine in die B-Klassen (aktuell SG Merxheim II und TSV Langenlonsheim-Laubenheim) ab. Durch die jetzige Situation der Bezirksliga, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sogar vier Absteiger werden können (aktuell also zusätzlich TuS Pfaffen-Schwabenheim II und Eintracht Kreuznach II).

Da es bis zu vier Absteiger aus der A-Klasse geben kann, hat sich der Vorstand des Fußballkreises Bad Kreuznach für folgende Abstiegsregelung entschieden: Aus den beiden B-Klassen steigt jeweils der Tabellenletzte in die C-Klasse ab.

Aus den C-Klassen dürfen laut Spielordnung auch die jeweiligen Tabellendritten aufsteigen. Somit könnten jeweils die ersten drei Mannschaften aus der C-Klasse aufsteigen. Aktuell würden aus der C-Klasse 1 der SV Medard II und der FC Bad Sobernheim II aufsteigen. Die SG Weinsheim III hat kein Aufstiegsrecht. Aus der C-Klasse 2 wären es TSV Bockenau II und SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld. Als Dritter käme die SG Gräfenbachtal II in Frage. Der TSV Langenlonsheim /Laubenheim II hätte kein Aufstiegsrecht, falls die erste Mannschaft aus der A-Klasse absteigt. Somit gäbe es nach heutigem Stand vier bis fünf Aufsteiger aus den C-Klassen.

Wer darf überhaupt noch spielen?

Wichtig für die letzten Spieltage ab A-Klasse im Kreis Bad Kreuznach: Die Festspielregelung greift ab dem viertletzten Spieltag – also von der Landesliga abwärts ab dem Wochenende 9. bis 12. Mai. Will heißen: Nach diesem Wochenende dürfen nur noch Spieler von oben nach unten wechseln, wenn diese nach dem 1. Juli 2024 noch keine 21 Jahre alt waren oder aber das 40. Lebensjahr am Spieltag vollendet haben. Die 40-Jährigen sind allerdings an die Zwei-Tages-Frist gebunden und in die Höchstzahl von drei Spielern einzuberechnen.