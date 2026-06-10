"Bis um vier gefeiert": FC Waldems II schafft den Sprung die B-Liga

Jubel und Erleichterung beim FC: die zweite Mannschaft schafft den Sprung in die B-Liga. . – Foto: FC Waldems

Die Aufstiegskonstellation ist entschieden: der VfR Germania Rüdesheim und der FC Waldems steigen in die B-Liga Rheingau Taunus auf. Die SG Schlangenbad II hingegen muss runter in die C-Liga. Während der Aufstieg den Rüdesheimern nach dem 4:0-Sieg gegen Schlangenbad kaum noch zu nehmen war, musste Waldems im Spiel gegen Rüdesheim gewinnen. Das ist nun mit einem 2:0 zu Hause geglückt. Der sportliche Leiter des FC, Daniel Dietrich, berichtet von dem entscheidenden Spiel und lobt den Einsatz der Mannschaft.

"Am Anfang hat man sehr gemerkt, wie nervös beide Teams waren", sagt Daniel Dietrich über die Partie. Nach einem Handspiel von Muhammed Tatar, kam es bereits in der siebten Minute zu einem Elfmeter für Waldems, den Nermin Lujinovic verwandelte. "Die Nervosität wurde dann im Verlauf des Spiels weniger, wobei Rüdesheim uns nichts geschenkt hat", erzählt Daniel Dietrich. Allerdings habe die Kraft bei den Rüdesheimern in der zweiten Halbzeit nachgelassen und Waldems konnte sich zunehmend Chancen erspielen. "Denen hat das Spiel von am Sonntag noch in den Knochen gesteckt, wir hatten das Glück noch etwas frischer in die Partie zu starten", erklärt der Sportliche Leiter.

In der 90. Minute erzielte Sören Hofmann schließlich den Treffer zum 2:0 für Waldems. Damit habe das Team seine Leistung in der zweiten Halbzeit gekrönt. Außerdem freut Daniel Dietrich sich über die zahlreichen Zuschauer, die das Spiel verfolgt und die Mannschaft unterstützt haben, ungefähr 300 Leute sollen da gewesen sein.

Der Sieg und somit der Aufstieg wurde dann gebührend von beiden Teams gefeiert. "Ich glaube, viele sind erst um vier Uhr oder fünf Uhr morgens heimgegangen. Sogar die Rüdesheimer haben noch lange mit uns gefeiert", erzählt Daniel Dietrich. Die zweite Mannschaft des FC versuche seit mehreren Saisons aufzusteigen und nun habe es endlich geklappt. "Wir haben uns damit für eine gute Saison belohnt", sagt Dietrich.

Außerdem lobt er das Trainerteam, bestehend aus Marvin Poppe und Hendrik Brockmann: "Die beiden haben super Arbeit geleistet. Sie haben die Mannschaft immer weiterentwickelt und die Jungs bestens auf die Relegationsspiele vorbereitet", sagt er. Zudem hebt er den Willen und die Einsatzbereitschaft der Mannschaft hervor: "Wirklich alle hatten Bock". Mittelfeldspieler, Jonas Sölling-Jörgensen sei eigentlich in Dänemark unterwegs gewesen und extra für das Spiel zurückgekommen.