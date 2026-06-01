– Foto: TSV Wäschenbeuren

Die Fußballerinnen des TSV Wäschenbeuren haben die Saison in der Frauen-Kreisliga Neckar-Fils mit einer makellosen Bilanz beendet. Sechs Siege aus sechs Spielen bedeuten den Meistertitel und den Aufstieg in die Bezirksliga. Spielertrainerin Lisa Gandolfo blickt stolz auf eine verschworene Einheit zurück, die trotz unterschiedlicher Charaktere auf dem Platz perfekt harmonierte, und visiert für die kommende Spielzeit die kontinuierliche Weiterentwicklung ihres Teams an.

Der Gewinn der Meisterschaft hat bei den Spielerinnen eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Nach einer perfekten Spielzeit machte das Team den Titelgewinn perfekt und ließ den Emotionen freien Lauf, ohne dass die Feierlichkeiten so schnell ein Ende finden sollen. „Es wurde bis in die Nacht durchgefeiert. Aber wir sind noch nicht fertig. Bis Samstag wird es noch eine harte Woche voller Feiern“, berichtet Lisa Gandolfo gegenüber FuPa.

Die nackten Zahlen einer makellosen Fußballsaison

Die Vormachtstellung des Meisters spiegelt sich eindrucksvoll im finalen Klassement wider, da die Saison offiziell beendet ist. Mit einer perfekten Bilanz von sechs Siegen, keinem Unentschieden und keiner einzigen Niederlage dominierte die Mannschaft die Liga nach Belieben und holte die maximalen 18 Punkte. Das Torverhältnis von 21:5 unterstreicht die Dominanz auf dem Rasen.

Der direkte Verfolger, der ASV Spartania Eislingen, belegt nach sechs absolvierten Partien mit 11 Punkten den zweiten Rang und weist eine Statistik von drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage bei einem Torverhältnis von 21:11 auf, womit er dem neuen Meister den Vortritt lassen muss.

Ein unerschütterlicher Glaube an das vorhandene Potenzial

Hinter der Meisterschaft steht eine klare, von Beginn an fokussierte Marschroute der Spielertrainerin, die sich bereits in der Vorbereitungsphase abzeichnete. Das Team ging mit viel Selbstvertrauen in die Spielzeit, um die eigenen Qualitäten abzurufen. „Wir haben es uns klar als Ziel gesetzt, das vorhandene Talent und Können endlich zu zeigen. Nach der Vorbereitung und den einzelnen Mannschaftsabenden hatte ich ein sehr gutes Gefühl“, erklärt Lisa Gandolfo den frühen Optimismus vor dem ersten Spieltag.

Kampfgeist und Zusammenhalt gepaart mit dem Faktor Spaß

Dass der große Wurf letztlich so souverän gelingen konnte, lag laut der Trainerin an einem harmonischen Zusammenspiel und den grundlegenden Charaktereigenschaften der Mannschaft. In den entscheidenden Phasen ging der sportliche Ehrgeiz stets Hand in Hand mit der Freude am Spiel. Lisa Gandolfo führt den Triumph auf wesentliche Erfolgsfaktoren zurück: „Der Kampfgeist und der Zusammenhalt. Aber auch der Spaß wurde nie in den Hintergrund gestellt.“

Unterschiedliche Charaktere formen eine echte Einheit

Sportlich und menschlich untermauerten die Spielerinnen ihre Ausnahmestellung durch ein ausgeprägtes Wir-Gefühl. Auf die Frage nach den Stärken ihrers Teams verweist die Trainerin stolz auf den Charakter des Kaders: „Ganz klar der Zusammenhalt. Es sind so viele unterschiedliche Charaktere, aber trotzdem sind die Mädels auf dem Platz eine Einheit. Auch wenn es mal knallt und lauter wird, nach dem Spiel ist alles wieder vergessen.“

Anstehende Spaßturniere vor der geplanten Mannschaftsreise

Nachdem die harten sportlichen Pflichten im Ligabetrieb erfüllt sind, rückt nun die gemeinsame Belohnung für eine erfolgreiche Spielzeit in den Vordergrund, wobei die Mannschaft zunächst noch Termine wahrnehmen wird. Die Vorfreude auf die kommenden Wochen ist groß. „Ja, die ist geplant. Zuvor haben wir aber noch einige Spaßturniere, die wir natürlich nicht verpassen wollen“, verrät Lisa Gandolfo.

Das verdiente Aufstiegsrecht als Lohn für eine ungeschlagene Runde

Dass der Verein den nächsten Schritt gehen und das Aufstiegsrecht für die Bezirksliga wahrnehmen wird, steht für alle Verantwortlichen vollkommen außer Frage. Die Mannschaft hat sich die Beförderung durch ihre konstante Dominanz redlich verdient. Die Trainerin untermauert das Vorhaben kurz und absolut entschlossen: „Aber natürlich, für was haben wir das Ganze sonst ungeschlagen absolviert.“

Verschwiegenheit bei den Personalien und ein stabiles Fundament

Während die Spielerinnen den Moment des Triumphs auskosten, laufen im Hintergrund bereits die organisatorischen Planungen für das kommende Spieljahr. Konkrete Details zu personellen Veränderungen behalten die Verantwortlichen derzeit allerdings noch für sich, wenngleich das Grundgerüst der Meistermannschaft bestehen bleibt. „Das lassen wir mal so im Raum stehen, aber der Kern der Mannschaft bleibt bestehen. Vielleicht auch mit der einen oder anderen neuen Spielerin“, erklärt Lisa Gandolfo.

Das Streben nach Weiterentwicklung und einem erneuten Hochgefühl

Für die künftige Saison 2026/2027 hat die Trainerin bereits eine klare Marschroute ausgegeben, um den Schwung des Erfolgs in die Bezirksliga mitzunehmen. Der Aufsteiger möchte sich keineswegs ausruhen, sondern die eigene Identität beibehalten. „Uns weiterzuentwickeln und den Willen so beizubehalten. Aber natürlich wäre es erstrebenswert, nochmals so ein Hochgefühl erleben zu können“, blickt Lisa Gandolfo abschließend voller Vorfreude und Motivation voraus.