Bis Saisonende: Keeper Max Baierl hilft Upo aus

Max Baierl steht in den nächsten Wochen bei den SF Ursulapoppenricht zwischen den Pfosten. – Foto: Jiří Ipser

„Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass ich bis zum Saisonende erstmal nicht mehr Fußball spiele. Bisher habe ich noch nicht den zu hundertprozentig für mich passenden Verein gefunden. Zudem drehten sich die meisten Gespräche um eine Zusammenarbeit ab Sommer und nicht ab Winter. Dementsprechend kam der Anruf von Upo durchaus überraschend für mich. Es hat dann aber doch wieder bei mir gekribbelt. Nach der Pause hatte ich einfach Bock, wieder auf dem Platz zu stehen. Die Gespräche mit Upo waren gut und es hat sich für mich richtig angefühlt. Das Engagement gilt zunächst mal bis Sommer. Alles was danach kommt wird sich zeigen“, schildert Max Baierl, der in dem Engagement bei Upo einen weiteren Vorteil sieht: „Für die kommende Saison möchte ich wieder hundertprozentig fit sein.“



Upo-Sportdirektor Josef Nitzbon erklärt gegenüber den Oberpfalz-Medien, dass der Verein nach der Verletzung von Niklas Mecke reagieren habe müssen. „Max ist die beste Lösung, weil er Erfahrung mitbringt und sofort spielen kann“, betont der Funktionär. Der gebürtige Vohenstraußer Max Baierl durchlief weite Teile seiner Jugendausbildung bei der SpVgg SV Weiden. Zwischendrin war er auch beim SSV Jahn Regensburg und beim FC Heidenheim. Im Herrenbereich sammelte Baierl Landesliga-Erfahrung beim FC Tegernheim und beim SC Luhe-Wildenau. Zum Ende der diesjährigen Sommervorbereitung verließ er die Wildenauer und war seitdem vereinslos. Sein Debüt im Torwarttrikot der Sportfreunde Upo könnte der 24-Jährige bereits am Samstag geben. Da startet die Scheler-Elf mit einem Heimspiel gegen Schlicht in die Restrückrunde der Bezirksliga Nord.