„Bis auf Platz 1 ist alles möglich!“

Iljas Kühn (links) ist zurück beim TSV Gispersleben. Das Duell gegen Kevin Köllner (rechts) könnte es am Wochenende erneut geben. – Foto: Marcel Bube

Denn die Stimmung "ist nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison." gibt Trainer Martin Hagenbring zu. "Aber wir arbeiten Woche für Woche daran das wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Iljas ist natürlich eine Verstärkung für uns, wir freuen uns ihn wieder in unseren Reihen zu haben. Auch Damian Symtka ist nach langer Pause wieder bei uns im Kader zurück. Das ist super und gibt uns wieder eine Option mehr in unserem Spiel." freut sich der Coach über mehr Möglichkeiten. Auch die beiden Abgänge von Ersid Fikaj und Clemens Lehmann konnten damit ein wenig aufgefangen werden. Einziger Wehrmutstropfen bleibt das anhaltende Verletungspech. "Peter Säubert und Marvin Zorro, die länger ausfallen oder Sören Wagner und Levi Sauermann, die noch im Aufbau sind und uns momentan nicht zur Verfügung stehen." benennt Hagenbring die Verletztenmisere im Verein. Dennoch ist er mit Blick auf das Derby positiv gestimmt. "Es wird ein kämpferisches Spiel in denen die Mannschaft mit dem größeren Willen sich durchsetzen wird. Walschlebens Vorteil ist natürlich ihre kleine Serie mit 3 nicht verloren Spielen . Wir haben aber nichts zu verlieren und sind heiß und bereit den Kampf anzunehmen und die Punkte in Gispersleben zu behalten."

Derbygegner Walschleben steht derzeit mit komfortablen 25 Punkten auf Rang 6 der Tabelle. Trotzdem ist das für Trainer Steffen Ehrich kein Grund sich zurück zu lehnen. In der Vorbereitung testete er mit seiner Mannschaft direkt fünf Mal (3 Siege, 2 Niederlagen) und absolvierte ein Trainingslager in Pilsen, was er als zentralen Punkt bezeichnet und von der Organisation seitens Mannschaftsleiter T. Möller nicht besser hätte laufen können. Das ausgefallene Rückrundenauftaktspiel gegen Mühlhausen hatte Ehrich fast schon so erwartet. Vielleicht hat es der Vorfreude ja einen zusätzlichen Push gegeben. "Gleich mit dem Derby zu starten erhöht die Vorfreude noch. Wir erwarten am Sonntag in Gispersleben einen heißen Tanz. Dort werden Tabellenstand und Vorbereiting nur eine untergeordnete Rolle spielen. Auf dem "kleinen" Kunstgeläuf werden Zweikämpfe und Einsatz am Ende mehr belohnt, als spielerische oder taktische Raffinesse. Deshalb kann und will ich auch keine Einschätzung über Spielstärke und Kader des Gegners geben. Aber natürlich wollen wir unbedingt 3 Punkte mit zurück an den Walschberg nehmen."

Doch was ist in der Rückrunde noch drin für Walschleben?! Für den Vorjahresdritten "zählt jetzt jeder Dreier", damit man nicht in die Verlegenheit kommt nach unten schielen zu müssen. Steffen Ehrich möchte wie ein Eichhörnchen so viele Punkte ins Nest bringen und anschließend weiter an der Entwicklung seiner Spielphilosophie arbeiten. "Wenn das so gut und schnell wie möglich geschafft ist, klopfen unsere Nachwuchsspieler aus der jetzigen A (Verbandsliga SG mit Sömmerda) schon an die Kabinentür und wollen sich bei uns ausprobieren. Einige gute Eindrücke durften wir im Trainingslager von ihnen schon sammeln. Was dann am Ende für eine Platzierung herausspringt, wird sich zeigen." In dieser Liga darf sich in diesem Jahr keine Team zu sicher sein oder gar mit Halbgas unterwegs sein. Für Ehrich ist "bis auf Platz 1" alles möglich.

Wichtiger als die Tabellenplätze waren dem 57-Jährigen aber seit jeher die sicht- und spürbare Entwicklung, die er immer wieder vorantreiben will. Hier plaudert er abschließend auch noch einmal ein wenig aus dem Nähkästchen was die aktuelle Kadersituation und seine Präferenz an Spielertypen betrifft, die nach Walschleben passen oder eben auch nicht. "Unsere Kaderbreite hat sich ein wenig verflacht, so haben sich aktuell einige Spieler sehr rar gemacht und wir können mit ihnen nicht mehr wirklich rechnen. Das hat bei ihnen durchweg persönliche Gründe. Die Qualität hat darunter aber nicht entscheidend gelitten und wie gesagt, es stehen die nächsten" Fohlen" schon vor dem Stall. Der Wechsel von Ben Schwarz von der aufgelösten Schwerstedter Truppe schlägt sich erst einmal in unserer 2. Mannschaft wieder. Wir halten viel von ihm, geben ihm aber erstmal Zeit sich zu finden und er bekommt die Möglichkeit über sporadische Trainingseinheiten den Sprung tendenziell zu schaffen. Weitere Neuzugänge waren in der Winterpause nicht geplant, zumal du da ja eh nur welche bekommst, die in dem abgebenden Vereinen mit Ärger weggezogen sind (siehe Mühlhausen mit dem Generalrundumschlag). Wir brauchen in "Walle" aber eher Mannschaftspieler und Ruhe. Ich wüsste zum Beispiel nicht, in welche Ecke ich einen Fränkel und Co. in unserer Kabine platzieren sollte." so Ehrich mit Blick auf den zurückliegenden Transferwinter.