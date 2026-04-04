Bis auf Klein bleiben alle Landesliga Rhein-Neckar +++ Der FC Bammental spielt sich weiter für 2026/27 ein +++ Am Ostermontag geht es um Wiedergutmachung gegen Ketsch von red. · 04.04.2026, 10:00 Uhr · 0 Leser

Carsten Klein (r.) ist der einzige Sommer-Abgang beim FC Bammental. Den Stürmer zieht es zur SpVgg Neckarsteinach. – Foto: Alex Tiedl

Die erhoffte Reaktion ist erfolgt. "Das war wichtig nach unserem wirklich schlechten Spiel gegen Rheinau, das wir am Samstag 1:2 verloren haben", sagte Uli Brecht zum 5:0-Sieg bei Türkspor Eppingen am Mittwochabend. Dabei freute den Trainer des FC Bammental ganz besonders, "wie wir die Aufgabe auf dem schlechten Kunstrasenplatz dort angegangen sind, wir waren dominant und haben auch in der Höhe verdient gewonnen."

Nach einem lockeren Regenerationstraining am Donnerstag gab es über Ostern frei für die Kicker von der Schwimmbadstraße. Weiter geht’s am Montag gegen die SpVgg 06 Ketsch und dann rückt erneut das Motto "Einspielen für 2026/27" in den Fokus. Brecht verkündet: "Bis auf Carsten Klein bleibt unser Kader zusammen und auch in unserem Trainerteam wird es keine Veränderung geben. Alle bleiben." Gegen Ketsch kitzelt der 56-Jährige seine Schützlinge ganz bewusst mit Bezug auf das Vorrundenduell, das 0:3 verlorenging: "Dort haben wir eines unserer schlechtesten Spiele gemacht, daher gibt es etwas wiedergutzumachen." Die Priorität Nummer eins zur Rückrunde haben die Bammentaler jedenfalls schon umgesetzt. Den Zwei-Gegentore-Schnitt hat die Mannschaft exakt halbiert. Brecht sagt: "Das machen die Jungs top."

Die Chance zur perfekten Englischen Woche bekommt der ASV Eppelheim am Montag gegen den FC Türkspor Mannheim. Dem 2:1-Coup vom vergangenen Sonntag ließ die Schmid-Elf am Mittwoch einen 2:0-Sieg beim VfB Gartenstadt folgen und zeigte sich dort obendrein optisch überlegen. In der 25. Minute nutzte Erik Himmes eine Unachtsamkeit in der Gartenstädter Hintermannschaft und bediente mustergültig Leon Ziemski, der zur Führung einschoss. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfB den Druck und Eppelheim hatte in drei Situationen Glück (Außenpfosten), aber auch Qualität in Form des starken Torhüters Steven Baumann, der zweimal stark gegen Hill parierte. Den 2:0-Endstand besorgte Himmes in der Nachspielzeit. 20 Minuten Fußball, mehr war nicht drin. "Der Schiedsrichter hat sich eine Zerrung zugezogen, konnte deshalb auch nicht als Linienrichter weitermachen und im Publikum war niemand, der hätte einspringen dürfen", bringt Linus Sandmann den Grund für den vorzeitigen Abbruch der Partie seines ASC Neuenheim beim SC Rot-Weiß Rheinau auf den Punkt. Der Trainer sagt weiter: "Zu dem Zeitpunkt ist nicht viel passiert, es stand 0:0 und jetzt holen wir es eben nach."