Bis Anfang Dezember Fußball spielen zu müssen, ist Wahnsinn
Teaser KREIS WETZLAR: +++ Bis Anfang Dezember müssen die Amateurkicker im Fußballkreis Wetzlar teilweise auf dem Platz stehen. Für Sportreporter Hendrik Erb absoluter Wahnsinn, der daher Änderungen fordert +++
Die Argumente von Wetzlars Kreisfußballwart Alexander Neul sind durchaus nachvollziehbar. Auf der einen Seite müssten die Vereine mitspielen, um eine Änderung des Spielplans voranzutreiben. Auf der anderen Seite scheint die Kunstrasensituation in Wetzlar gar nicht mehr herzugeben.