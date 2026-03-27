Trotz starker Spiele gelingt es der Mannschaft von Trainer Daniel Gehrt bislang nur selten, die notwendigen Punkte einzufahren, sodass das Team derzeit auf einem Abstiegsplatz feststeckt. In der aktuellen Phase der Saison gilt es vor allem, den Abstand zum rettenden Ufer zu wahren, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebendig zu halten.
Die jüngsten Ergebnisse spiegeln diese Schwankungen wider: Nach einem souveränen 4:0-Auswärtserfolg gegen Bad Frankenhausen folgte eine bittere 0:2-Niederlage gegen Borsch, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Daniel Gehrt erklärt die Diskrepanz: „Wir haben gegen Bad Frankenhausen ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Die Vorbereitung stimmte, wir waren im Kopf voll da und konnten schwierige Situationen überstehen. Gegen Borsch haben wir unsere Leistung allerdings nicht abgerufen – es war mit Abstand unser schlechtestes Spiel. Leistungsträger kamen nicht an ihre Grenzen, individuelle Fehler kosteten uns Punkte. Das Spiel war eine Vollkatastrophe, wir haben zurecht verloren.“
Trotz dieser Rückschläge stimmt Gehrt die Rückkehr wichtiger Spieler optimistisch. Besonders hervorzuheben ist Daniel Zschille, der nach fast zwei Jahren Verletzungspause als Abwehrchef zurückkehrte und seine Leistung gegen Bad Frankenhausen sogar mit einem Tor krönte. „Wenn alle fit sind, haben wir die Möglichkeit, die Klasse zu halten. Wir waren in der Rückrunde oft konkurrenzfähig, ohne dass das Ergebnis stimmte. Es gibt noch viele Spiele und viele Punkte zu vergeben – wir können auch gegen große Gegner Big Points holen. Wir kämpfen bis zum Schluss“, so Gehrt.
Am kommenden Wochenende wartet mit der SpVgg Geratal ein weiterer Schlüsselgegner. Die Mittelthüringer liegen derzeit knapp über dem ominösen Abstiegsstrich, sodass das Spiel für beide Teams richtungsweisend sein könnte. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel, wie aber jedes andere auch. Wir wollen in Geratal etwas mitnehmen und müssen dafür alles reinwerfen, bis an die Leistungs- und Kotzgrenze gehen. Ich erwarte ein enges, kampfbetontes Spiel – wer weniger Fehler macht und frischer im Kopf ist, hat die besseren Chancen“, betont Gehrt. Der Trainer hofft, dass das Borsch-Spiel ein einmaliger Ausrutscher war: „Wir wollen in Geraberg leiden, unsere fußballerische Qualität zeigen und gewinnen.“
Für den TSV Gera-Westvororte steht also ein echtes Sechs-Punkte-Spiel an: Ein Erfolg könnte die Mannschaft im Kampf um den Ligaverbleib entscheidend voranbringen und die Stimmung im Team weiter stabilisieren.