"... bis an die Leistungs- und Kotzgrenze"

– Foto: Julius Schwalenberg

Trotz starker Spiele gelingt es der Mannschaft von Trainer Daniel Gehrt bislang nur selten, die notwendigen Punkte einzufahren, sodass das Team derzeit auf einem Abstiegsplatz feststeckt. In der aktuellen Phase der Saison gilt es vor allem, den Abstand zum rettenden Ufer zu wahren, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebendig zu halten.

Die jüngsten Ergebnisse spiegeln diese Schwankungen wider: Nach einem souveränen 4:0-Auswärtserfolg gegen Bad Frankenhausen folgte eine bittere 0:2-Niederlage gegen Borsch, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Daniel Gehrt erklärt die Diskrepanz: „Wir haben gegen Bad Frankenhausen ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Die Vorbereitung stimmte, wir waren im Kopf voll da und konnten schwierige Situationen überstehen. Gegen Borsch haben wir unsere Leistung allerdings nicht abgerufen – es war mit Abstand unser schlechtestes Spiel. Leistungsträger kamen nicht an ihre Grenzen, individuelle Fehler kosteten uns Punkte. Das Spiel war eine Vollkatastrophe, wir haben zurecht verloren.“

Personelle Lichtblicke & Optimismus

Trotz dieser Rückschläge stimmt Gehrt die Rückkehr wichtiger Spieler optimistisch. Besonders hervorzuheben ist Daniel Zschille, der nach fast zwei Jahren Verletzungspause als Abwehrchef zurückkehrte und seine Leistung gegen Bad Frankenhausen sogar mit einem Tor krönte. „Wenn alle fit sind, haben wir die Möglichkeit, die Klasse zu halten. Wir waren in der Rückrunde oft konkurrenzfähig, ohne dass das Ergebnis stimmte. Es gibt noch viele Spiele und viele Punkte zu vergeben – wir können auch gegen große Gegner Big Points holen. Wir kämpfen bis zum Schluss“, so Gehrt.